Amichevoli : Fiorentina-Fortuna D. 1-1 : ANSA, - FIRENZE, 04 AGO - La Fiorentina ha pareggiato 1-1 nell'amichevole disputata a Duesseldorf contro la formazione di casa del Fortuna. E' stato il giovanissimo spagnolo Montiel, classe 2000, ...

Fiorentina-Fortuna 1-1 : Montiel a segno : Non basta una magia del talentino Montiel alla Fiorentina per superare in amichevole il Fortuna. Finisce 1 a 1 ed è un risultato giusto visto che nella squadra di Pioli uno dei più in palla è stato ...

Fiorentina-Fortuna 1-1 : il giovane Montiel segna : la cronaca - La Fiorentina passa in vantaggio al 25'. Errore in disimpegno del centrocampo del Fortuna, immediata ripartenza di Chiesa che pesca il taglio in area di Montiel. Lo spagnolo va a segno ...

