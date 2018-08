Fiorentina-Fortuna 1-1 | Montiel a segno

gazzetta

: Montiel gol, la Viola delude Fiorentina-Fortuna finisce 1-1: - Mingaball : Montiel gol, la Viola delude Fiorentina-Fortuna finisce 1-1: -

(Di sabato 4 agosto 2018) Non basta una magia del talentinoallaper superare in amichevole il. Finisce 1 a 1 ed è un risultato giusto visto che nella squadra di Pioli uno dei più in palla è stato ...