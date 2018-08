Fiorentina-Fortuna 1-1 | il giovane Montiel segna

gazzetta

: Montiel gol, la Viola delude Fiorentina-Fortuna finisce 1-1 - viajandoperdido : Montiel gol, la Viola delude Fiorentina-Fortuna finisce 1-1 - Gazzetta_it : #Montiel segna, Lafont para. #Fiorentina-F. #Dusseldorf finisce 1-1 -

(Di sabato 4 agosto 2018) la cronaca - Lapassa in vantaggio al 25'. Errore in disimpegno del centrocampo del, immediata ripartenza di Chiesa che pesca il taglio in area di. Lo spagnolo va a segno ...