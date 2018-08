Fiorentina - ecco Mirallas : ANSA, - FIRENZE, 4 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato l'acquisto dell'esterno belga Kevin Mirallas dall'Everton. Il giocatore, classe '87, arriva in prestito con diritto di riscatto. L'accordo è ...

Fiorentina - ag. Biraghi : 'Ecco la verità sul Milan. Su Laurini...' : Mario Giuffredi , agente di Laurini e Biraghi , ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport : 'Credo che resteranno alla Fiorentina . Laurini ha avuto una trattativa con il Leganes e potrebbe riaprirsi. Su Biraghi c'era il Milan, poteva partire Rodriguez , ma anche lui potrebbe restare ...

Calciomercato Fiorentina - super offerta dell’Atletico per Simeone : ecco la risposta dei viola : Calciomercato Fiorentina – La Fiorentina è concentrata sulla prossima stagione con l’obiettivo di rinforzare la rosa da consegnare al tecnico Stefano Pioli, l’intenzione è quella di migliorare il risultato della scorsa stagione. Nelle ultime ore importanti aggiornamenti di mercato, super offerta dell’Atletico Madrid per l’attaccante Giovanni Simeone, 40 milioni sul piatto, si tratta di precisa richiesta del ...

Ceccherini : "Fiorentina eccomi. Ma che rischi per essere qui" : Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina Un ritorno nella sua regione, la Toscana. Federico Ceccherini, livornese di nascita, dopo due stagioni al Crotone approda alla corte di Della Valle con ...

Fiorentina - Pioli duro : “ecco cosa contesto al Tas” - il messaggio al mercato e Gerson è già infortunato : Pioli sa bene che alla Fiorentina manca ancora qualche tassello che Corvino dovrà aggiungere alla rosa nei prossimi giorni Il tecnico della Fiorentina Pioli, ha parlato del nuovo acquisto Gerson ed anche al ben noto ricorso al Tas del Milan che ha negato la gioia dell’Europa alla viola. contesto solo la tempistica, non la sentenza: ci abbiamo sperato ed abbiamo cambiato la programmazione per questo. Sicuramente saremo pronti per ...

Diretta/ Fiorentina Real Vicenza streaming video e tv : ecco i presidenti. Orario (amichevole) : Diretta Fiorentina Real Vicenza, info streaming video e tv: Orario e risultato live della partita amichevole che la squadra viola gioca a Moena, dove sta svolgendo il ritiro precampionato(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 15:59:00 GMT)

Calciomercato Fiorentina - ufficiale : ecco Gerson dalla Roma : FIRENZE - Gerson e la Fiorentina , l'unione ora è ufficiale: il fantasista brasiliano classe '97, che nella scorsa stagione ha collezionato 31 presenze tra Serie A, Champions League e Coppa Italia ...

Fiorentina - ecco Norgaard : La Fiorentina ha annunciato ieri l'acquisto di Christian Norgaard, centrocampista danese che nello schieramento di Stefano Pioli può essere considerato una prima scelta come regista insieme con Dabo ...

Fiorentina - eccoti Nørgaard : è fatta per il danese - i dettagli : Fiorentina, nuovo colpo dal calciomercato della viola, in arrivo il giovane Norgaard dal Brøndby, i dettagli della trattativa Christian Nørgaard, centrocampista del Brøndby, sarà un nuovo acquisto della Fiorentina. Secondo Skysport, affare in dirittura d’arrivo per il 24enne calciatore danese che andrà a rimpolpare il reparto di centrocampo della rosa di Pioli, sguarnito dopo l’addio di Badelj a parametro zero. Nelle prossime ...

Calciomercato Fiorentina - il patron Della Valle esce allo scoperto : “l’arrivo di Berardi? Ecco cosa posso dire” : Presente nel ritiro di Moena, il patron Della Fiorentina ha fatto il punto sul mercato e sugli obiettivi stagionali La stagione è iniziata, la Fiorentina suda e lavora nel ritiro di Moena agli ordini di Stefano Pioli, confermato dopo l’ottimo campionato dello scorso anno. LaPresse/Spada Mentre i giocatori faticano in campo, a guardarli c’è anche il patron Andrea Della Valle, giunto tra i suoi ragazzi per far sentire la presenza ...

Fiorentina - perso Pasalic : ecco il nuovo obiettivo di Corvino : Fiorentina, Mario Pasalic si appresta a firmare con l’Atalanta, sfuma dunque l’innesto del centrocampista croato: Corvino vaglia le alternative Fiorentina, Mario Pasalic non arriverà. Il calciatore croato è vicinissimo all’accordo con l’Atalanta, dunque non approderà in viola, con il ds Pantaleo Corvino che dovrà virare su un altro obiettivo per il centrocampo. Il nome nuovo è già stato individuato, si tratta di ...

Ecco Mia : il nuovo cane antidroga della polizia Fiorentina : Firenze, 13 luglio 2018 - Da giovedì gli spacciatori hanno un nemico in più: si chiama Mia ed è il nuovo componente dell'unità cinofila della Questura che darà filo da torcere ai pusher che assediano ...

Fiorentina - dopo Lafont in arrivo un altro portiere : ecco l’idea di Corvino : Non solo Lafont tra gli arrivi in porta per la Fiorentina che potrebbe cambiare l’intero pacchetto di portieri a disposizione di Pioli Il giovane Lafont è in arrivo alla Fiorentina, dopo il mancato riscatto di Sportiello, sarà il francese il nuovo numero 1 della squadra viola. E’ notizia di poche ore fa però, l’interesse del club toscano per Rafael, portiere appena svincolatosi dal Napoli. Sembra infatti che Corvino ...