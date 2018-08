Fiorentina | che braccio di ferro per prendere Mirallas E si riduce l' ingaggio

Video/ Fiorentina Heracles - 2-0 - : highlights e gol della partita - Amichevole - : Video Fiorentina Heracles, 2-0, highlights e gol della partita Amichevole. Eysseric e Chiesa decidono il successo viola in Olanda.

Serie A - le amichevoli : la Fiorentina vola sulle ali di Chiesa - solo 1-1 per l'Udinese : Detroit FC-Frosinone 0-10 7' Ciano, 17' Goldaniga, 28' Dionisi, 29' Sammarco, 48' aut. Centala, 51' Ghiglione, 57' Besea, 61' Soddimo, 78' Matarese, 86' Ghiglione A Detroit il Frosinone ha affrontato ...

Fiorentina Heracles/ Streaming video e diretta tv : orario - probabili formazioni e risultato live (amichevole) : diretta Fiorentina Heracles: info Streaming video e tv della partita amichevole, ennesimo test match estivo per i viola di Stefano Pioli prima dell'inizo di stagione. Le due formazioni si sfideranno ad Apeldoorn e non sarà prevista diretta tv della partita né diretta Streaming video via internet ma video, informazioni e aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale del club viola, it.violachannel.tv.

Ag. Pjaca : 'La Fiorentina gli piace - c'è la possibilità che la Juve...' : Marko Naletilic , agente di Marko Pjaca , esterno offensivo della Juventus , parla a Fiorentinanews.com del croato, vicecampione del mondo: 'È vero quello che dice Corvino sul fatto che poco si è mosso in queste ore. Però c'è sempre la possibilità che la Juventus accetti di farlo venire a giocare a Firenze. Se è vero che Pjaca ...

Amichevoli : il Torino piega il Nizza. Successi di prestigio per Udinese e Fiorentina : ROMA - E' ancora calcio d'estate, certo, però certi Successi fanno sempre bene anche in questa fase di preparazione, specie se colti in ambito internazionale, contro avversari di altri campionati. E ...

Diretta/ Fiorentina-Fulham (risultato finale 9-8 d.c.r.) streaming video e tv : Lafont e Ceccherini per i viola : Diretta Fiorentina-Duisburg-Fulham-Athletic Bilbao: info streaming video e tv, orario e risultato live delle amichevoli per la Cup der Traditionen. (Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 20:06:00 GMT)

Ceccherini : "Fiorentina eccomi. Ma che rischi per essere qui" : Federico Ceccherini, difensore della Fiorentina Un ritorno nella sua regione, la Toscana. Federico Ceccherini, livornese di nascita, dopo due stagioni al Crotone approda alla corte di Della Valle con ...

Fiorentina - Pezzella : “più che mai uniti” : Delusione nella Fiorentina per la sentenza del Tas che ha riammesso il Milan in Europa League, togliendo la possibilità ai viola di partecipare ai preliminari della competizione in virtù dell’ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Mentre la società sta preparando una nota ufficiale, sono i giocatori a esternare per primi via web il loro stato d’animo. Il capitano viola German Pezzella ha postato sul proprio profilo ...

Fiorentina Venezia/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - orario e risultato live (amichevole) : diretta Fiorentina Venezia, Streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che i viola giocano contro i lagunari, che ripartono dalla Serie B(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 07:37:00 GMT)

Amichevoli - Fiorentina-R.Vicenza 11-0 : ANSA, - MOENA, 20 LUG - Quarto successo dei viola in altrettante Amichevoli oggi a Moena: contro il Real Vicenza, selezione dilettantistica di giovani senza contratto, è finita 11-0. In campo una ...

Fiorentina - il comunicato dopo la decisione del Tas sul Milan e l’amichevole contro il Real Vicenza : La Fiorentina ha deciso di commentare così la decisione del Tas di riammettere il Milan in Europa League: “In tutta questa vicenda la Fiorentina ha avuto un chiaro ruolo di spettatrice rispettosa delle decisioni che le Autorità competenti avrebbero preso. Teniamo inoltre a precisare che noi la partecipazione alle Coppe siamo abituati a guadagnarcela sul campo per meriti sportivi come del resto abbiamo fatto per tanti ...

