FIFA eWorld Cup | Msdossary nuovo campione del mondo | 4-0 a Stefano Pinna!

FIFA eWorld Cup : il saudita Msdossary è il nuovo campione del mondo! : Si è appena conlcusa la fase finale della Fifa eWorld Cup!: Il torneo che si è svolto da giovedì 2 agosto a sabato 4 agosto presso l’O2 Arena di Londra ha sancito il trionfo del saudita Aldossary ‘Msdossary’ Mossad, già vincitore del torneo Xbox a Mancheseter. Il player del Team Falcon ha superato nella finalissima il campione PS4, il […] L'articolo Fifa eWorld Cup: il saudita Msdossary è il nuovo campione del mondo! proviene da I ...

FIFA eWorld Cup : la fase finale del mondiale di FIFA a Londra dal 2 al 4 agosto! : La fase finale della FIFA eWorld Cup prenderà il via domani, giovedì 2 agosto e si concluderà sabato 4 agosto! L’evento si svolgerà presso l’O2 Arena di Londra 32 i partecipanti, 16 su Xbox One e 16 su PS4, usciti fuori dai play off che si sono tenuti ad Amsterdam fra fine maggio ed inizio giugno. […] L'articolo FIFA eWorld Cup: la fase finale del mondiale di FIFA a Londra dal 2 al 4 agosto! proviene da I Migliori di FIFA.

FIFA eWorld Cup : collega il tuo account Twitch per ricevere ricompense speciali! : In occasione della Fifa eWorld Cup torna l’iniziativa di EA Sports, in collaborazione con Twitch, la nota piattaforma di streaming, utilizzata dagli appassionati di videogames di tutto il mondo: coloro che effettueranno il collegamento l’account di Fifa a quello di Twitch e seguiranno l’evento in diretta a partire dal prossimo giovedì 2 agosto parteciperanno al sorteggio per […] L'articolo Fifa eWorld Cup: collega il tuo ...

