Fiat Punto | dopo 25 anni terminata la produzione

Paceco - due uomini a bordo di una Fiat Punto blu hanno cercato di rapire una bambina : Questa mattina due uomini a bordo di una Fiat Punto blu, utilitaria con un'ammaccatura sul cofano , l'auto è quella che vedete in foto, , avrebbero cercato di rapire una bambina nella frazione di ...

Incidente sull'A1 : muore un'intera famiglia a bordo di una Fiat Punto vicino a Ceprano : Un'intera famiglia originaria della provincia di Cosenza ha perso la vita lungo la corsia sud dell'A1, nel tratto che attraversa il frusinate: padre, madre e la loro bimba di sei mesi non sono sopravvissuti al terribile impatto che la loro Fiat Punto ha avuto dapprima contro una vettura e poi contro lo spartitraffico in cemento armato. L'incidente è avvenuto poco prima delle 13, fra i caselli di Ceprano e Pontecorvo e il ...

Addio Fiat Punto e Alfa Mito/ Fca cessa la produzione dei due storici modelli : in arrivo due nuovi suv? : Addio Fiat Punto e Alfa Mito. Fca cessa la produzione dei due modelli: due nuovi suv? E' terminata la produzione della piccola di casa Alfa, mentre per la Punto si attende la fine del mese(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:17:00 GMT)

Firenze. Fiat Punto a fuoco nella rotatoria tra via di Novoli e via Forlanini : Un uomo di 57 anni, residente della zona, stava transitando sulla sua Fiat Punto (vecchio modello) nella rotatoria tra via

Fiat Punto addio : l'auto esce di scena dopo 9 milioni di esemplari venduti : Fiat Punto si prepara ad uscire dalla produzione: una delle auto più apprezzate e vendute degli ultimi decenni sta per dire addio agli appassionati che con tanto affetto l'hanno acquistata e guidata da oltre 20 anni a questa parte. L'indiscrezione arriva direttamente dalla FCA, riportata poi da Motori.it e da altre testate nazionali, e fa parte di un'operazione di mercato che porterebbe all'esclusione - o quantomeno all'accantonamento - di fasce ...

Fiat - Una bella storia - Punto - FOTO GALLERY : "Fiat Punto. La risposta". Con questo claim, lutilitaria di Torino si presentò agli italiani nell'autunno 1993, quasi 25 anni fa, con il compito non facile di raccogliere leredità della Uno, che sarebbe poi uscita di produzione nel 1995, dopo oltre 6 milioni di unità prodotte. E ora è arrivato anche per lei il momento di lasciare la scena, come ufficializzato alla presentazione del nuovo piano industriale del gruppo FCA.La Fiat sè ...

