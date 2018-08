Feud | la stagione su Carlo e Diana d' Inghilterra non si farà

blogo

(Di sabato 4 agosto 2018): Charles andnon sipiù. L'attesa secondadella saga antologica di FX, creata da Ryan Murphy e iniziata con la rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford (andata in onda in Italia su Studio Universal) al momento non si."E' stata una decisione di Ryan (Murphy, ndr.)" ha spiegato al TCA (Television Critcs Association) press tour John Landgraf il CEO di FX, annunciando che il capitolo dedicato alle vicende del famoso matrimonio inglese non si. "Sentiva che il materiale che aveva tra le mani non era così potente come avrebbe voluto". Evidentemente nel tempo trascorso tra l'annuncio arrivato a febbraio del 2017, le prime conferme di aprile di quell'anno con l'indicazione che la serie si sarebbe aperta con il divorzio dei due protagonisti, Ryan Murphy non ha trovato il modo giusto per raccontare questa storia.prosegui la lettura, lasu ...