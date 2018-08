Festival dello Sport | dall' 11 al 14 ottobre a Trento

Mediaset - una brutta notizia per Ilary Blasi e il Wind Summer Festival : la Rai vince la sfida dello share : Non c'è programma che tenga di fronte alle repliche di Don Matteo 10 . Infatti, i Wind Summer Festival non sono riusciti a sbaragliare la concorrenza di Rai 1 e si posizionano al secondo posto dell' ...

Busalla - Festival dello Spazio con astronauta Paolo Nespoli e un'eclissi di Luna : ... questa volta installato alla Biblioteca Bertha Von Suttner, situata nei pressi del Municipio di Busalla: gli spettacoli si svolgeranno tutti i pomeriggi nei giorni del Festival e si prolungheranno ...

Dark Polo Gang/ Video - "British" l'evoluzione dello stile... stile DPG (Wind Summer Festival 2018) : Appuntamento imperdibile con la Dark Polo Gang, che si esibirà a piazza del PoPolo a Roma con l'ultimo singolo British (Wind Summer Festival 2018, Canale 5)(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 08:34:00 GMT)

L’Europa dello sportpertutti unita nel Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani : Domani con l’Uisp e “Active Voice” si parla di politiche pubbliche in Italia ed Europa a sostegno di sport, salute, mobilità sostenibile Lo sportpertutti è socialità e amicizia, salute e tanto divertimento: non ci credete? Provate a conoscere da vicino il Festival del Sole, iniziato ieri e in programma a Riccione fino al 7 luglio. E’ la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta ...

L'Europa dello sportpertutti è unita dal Festival del Sole a Riccione : ginnastiche libere e coreografie con 5.700 giovani da tutto il ... : E' la più grande festa di ginnastiche libere nel nostro Paese, punto di ritrovo per 5.700 giovani da tutta Europa e dal mondo, in rappresentanza di 18 diversi Paesi e 165 gruppi. A promuovere il ...

Festival dello street food - a Olbia sapori e divertimento da tutta Italia : Per questa tappa sarda, coperta dal patrocinio del Comune di Olbia, daremo vita ad un evento fantastico, ricco di suggestivi spettacoli ed entusiasmanti attrazioni. L'organizzazione, sta curando l'...

Elio e le storie tese - ultimo concerto/ Al Collisioni Festival di Barolo prima dello scioglimento : Questa sera, venerdì 29 giugno, Elio e le storie tese si esibirà sul palco del Collisioni Festival di Barolo per un ultimi concerto con tanti ospiti.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 06:03:00 GMT)

Festival di Borgio Verezzi - apre la biglietteria; anteprima con "Le dive dello swing" : Abbonamento a otto spettacoli: costo euro 184 , l'abbonamento è valido per le seguenti serate: 7 12 15 18 22 27 luglio 1 e 5 agosto, . Per gli Eventi Speciali nelle Grotte di Borgio: Debora's Love ...

GearBest 6.18 : Partito il Festival dello Shopping con tante Offerte. Eccole : Su GearBest è attiva la promozione 6.18: Il Festival dello Shopping con tantissime offerte incredibili e codici sconto per comprare prodotti anche con il 90% di sconto. Ecco offerte selezionate con codici sconto Migliori Codici sconto ed Offerte 20-21 Giugno GearBest 6.18 GearBest lancia una nuova promozione con il 6.18 che in Cina è festeggiata come il […]

V edizione Festival della Bellezza " i Maestri dello Spirito : ... teatri sold out, eventi unici ideati per il Festival da grandi intellettuali e artisti, spettacoli e concerti in prima nazionale, il Festival della Bellezza si afferma alla quinta edizione tra i più ...

Interviste - teatro - gare : la Gazzetta lancia il Festival dello Sport a Trento : Sport da praticare, Sport per pensare, riflettere, Sport per aggiornarsi sulle novità tecnologiche, Sport come testimonianza. Maldini, Nibali, Goggia: le stelle dello Sport vi aspettano a Trento ...

Festival dello sviluppo sostenibile 2018 : la casa ecologica - cibo e sostenibilità protagonisti a Giocampus : Nell’ambito del Festival dello sviluppo sostenibile 2018 che si svolge su tutto il territorio nazionale tra maggio e giugno e organizzato da AsVis, Giocampus presenta la casa ecologica, un luogo reale con sede presso l’Università di Parma, che rappresenta gli ambienti di una casa sostenibile ideale. La casa ecologica infatti mette in atto le “buone pratiche” elaborate nell’arco degli anni durante lo svolgimento dei laboratori Giocampus, che ha ...

Evento internazionale nel Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 : La Conferenza internazionale del Festival dello Sviluppo Sostenibile su “SDGs, Climate and the Future of Europe” si svolge in un momento critico di riflessione sui prossimi passi dell’Unione europea. Questa riflessione è compito di ognuno di noi, ma anche della Commissione, che sta preparando una proposta per l’Inserimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) nelle politiche dell’Unione, e dei Capi di Stato e di Governo, che dovrebbero ...