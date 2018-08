' Federer | Nadal e Djokovic | chi vince lo US Open è il numero 1 del 2018'

Fognini e quella storia da raccontare a suo figlio : “che emozione giocare nell’era di Nadal - Federer e Djokovic” : Fabio Fognini ha parlato della grande emozione di poter giocare nell’era dei big-3, Nadal, Federer e Djokovic: una storia da raccontare a figli e nipoti Gli anni 2000 sono stati monopolizzati da big-3 del tennis. Quasi tutti i principali tornei sono stati vinti da Rafa Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, con qualche comparsa di Andy Murray. Un dominio che ha segnato un’era nel tennis. Un’era di cui è bello farne parte. ...

Fulvio Fognini : 'Nadal superiore a Federer - per batterlo bisogna sparargli' : Fulvio Fognini raramente segue suo figlio Fabio , numero 15 del mondo, nel circuito ATP. Roma è uno dei pochi tornei dove 'Fognini Senior' è presente, anche quest'anno, seppur con qualche differenza rispetto al passato visto che Fulvio è arrivato solo a metà ...

Tennis - Ranking ATP (30 luglio) : Rafael Nadal in testa su Federer - Fognini numero 15. Berrettini - che scalata! : Non cambia la top 10 del Ranking ATP dopo l’aggiornamento di oggi lunedì 30 luglio. Rafael Nadal non è sceso in campo in settimana e rimane al comando con 9310 punti, oltre 2000 di vantaggio su Roger Federer, anch’egli rimasto a riposo. Il mancino di Manacor e il Maestro di Basilea guidano senza problemi, terza posizione per il tedesco Alexander Zverev che ha 270 lunghezze di margine su Juan Martin Del Potro. Kevin Anderson si ...

Critica durissima di Wilander a Federer : “non ha le palle! Vorrei sapere come farebbe a battere Nadal se…” : Mats Wilander Critica duramente Roger Federer: l’ex tennista mette in discussione ‘il coraggio’ del campione svizzero dopo la rinuncia sistematica a giocare la stagione su terra Solitamente Roger Federer è abituato a ricevere tanti elogi e pochissime critiche, ma quando esse arrivano fanno davvero rumore. A destare scalpore sono state le dichiarazioni di Mats Wilander, che un po’ di tempo fa aveva detto ...

Andy Murray : 'Federer - Nadal e Djokovic mi hanno insegnato tanto' : Andy Murray ritiene che giocare nella stessa epoca dei Big Four lo abbia reso un giocatore migliore. In un'intervista al The Times , l'ex numero uno del mondo ha riconosciuto che i suoi rivali hanno giocato un ruolo molto importante nella costruzione della sua carriera. 'Essere circondati da loro ha reso più difficile vincere le grandi competizioni. ...

Todd Martin non ha dubbi : “Federer e Nadal hanno vinto tanto solo per l’assenza di Djokovic” : Il dominio di Federer e Nadal negli ultimi Slam è dovuto all’assenza di Djokovic? Todd Martin ne è convinto e Wimbledon ne sarebbe la prova Negli ultimi mesi il mondo del tennis, particolarmente i tornei più importanti, sono stati monopolizzati dal duo Nadal–Federer. Da inizio 2017, i primi due tennisti del ranking si sono divisi praticamente ogni Slam, con il solo Novak Djokovic a spezzarne il dominio a Wimbledon. L’ex ...

L’arbitro Pascal Maria ammette : “giocatore più difficile da arbitrare? Non è Fognini - ma Federer… e Nadal” : L’arbitro Pascal Maria spiazza tutti: nonostante gli alterchi passati con Fognini, l’azzurro non è un tennista difficile da arbitrare. I problemi nascono con Federer e Nadal Ormai ritiratosi, l’ex arbitro Pascal Maria è rimasto nella memoria di tutti gli appassionati di tennis per la storica finale di Wimbledon 2008. Per i tifosi italiani anche per i continui alterchi con Fabio Fogni. Eppure, al contrario di come potrebbe ...

Nuova Classifica ATP – Djokovic di nuovo fra i migliori 10 - Nadal ancora al top e allunga su Federer : La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal ancora al top, con un margine maggiore su Roger Federer. Torna in top 10 Djokovic, Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking maschile. La Nuova Classifica ATP vede Rafa Nadal, semifinalista di Wimbledon, ancora al top. Il maiorchino sfrutta lo scivolone di Federer nei quarti ed aumenta il gap con il rivale di circa 2000 punti, blindando forse il n°1 fino a ...

Nike - attenta! Dopo Federer ti scappa anche Nadal : il contratto sta per scadere - ma il rinnovo costerà carissimo : Il contratto di sponsorizzazione fra Nike e Rafa Nadal scadrà a fine anno e il maiorchino pretende un aumento: il bran americano sarà disposto ad accontentarlo? Brutte notizie in arrivo per Nike. Dopo l’addio di Roger Federer, passato ad Uniqlo per una cifra vicina ai 30 milioni a stagione, il brand americano potrebbe perdere anche un altro top player, Rafa Nadal. Nel 2014 il maiorchino aveva firmato un quinquennale da 50 milioni di ...

Wimbledon – Volandri critica Federer : “sconfitta contro Anderson? Nadal non avrebbe perso. Ecco cosa ha sbagliato Roger” : Mentre tutti hanno esaltato il talento di Kevin Anderson, dopo la vittoria nei quarti di finale di Wimbledon contro Federer, Filippo Volandri ha preferito sottolineare i demeriti di Roger Uno dei risultati più inaspettati di Wimbledon è stato, senza ombra di dubbio, quello legato all’eliminazione di Roger Federer. Il campione svizzero è stato battuto nei quarti di finale da Kevin Anderson, dopo una maratona durata oltre 4 ore di ...

Nadal : 'Molto dispiaciuto per Roger Federer'. Del Potro : 'Rafa ha meritato' : Roger non è più qui, adesso è realta, fa parte del nostro sport, ma mi dispiace molto. E' impossibile vincere sempre, anche per un campione come lui. Ha avuto molte possibilità ma non è riuscito a ...

Wimbledon 2018 : i risultati dei quarti di finale maschili. Roger Federer eliminato! Rafa Nadal batte Del Potro al quinto set : è semifinale con Djokovic! : L’impensabile è accaduto, l’inconcepibile si è avverato. È la frase che meglio racchiude la giornata di quarti di finale del tabellone maschile di Wimbledon. Come altro definire l’eliminazione di Roger Federer, testa di serie numero uno del torneo e, manco a dirlo, favoritissimo. A firmare l’impresa è stato Kevin Anderson, che mai prima di oggi aveva strappato un solo set allo svizzero. Una tradizione che si stava ...

Wimbledon 2018 - il programma di oggi. L’orario d’inizio delle partite di Federer e Nadal. Come vederle in tv : Oggi, mercoledì 11 luglio, saranno di scena a Wimbledon i quarti di finale del tabellone maschile e i grossi calibri saranno tra i protagonisti. Sul Centrale Novak Djokovic affronterà il nipponico Kei Nishikori in un confronto nel quale il serbo è favorito, guardando ai precedenti nettamente a proprio favore. A seguire il numero uno del mondo Rafael Nadal che affronterà l’argentino Juan Martin Del Potro, impostosi oggi contro il francese ...

Wimbledon 2018 : big in campo per i quarti. Nadal al test Del Potro - Djokovic con Nishikori. Federer contro il gigante Anderson : A Wimbledon tocca agli uomini scendere in campo per i quarti di finale. I principali favoriti sono tutti ancora in corsa, pronti a giocarsi il titolo dei Championship nella stretta finale. Sul campo Centrale tocca alla parte bassa del tabellone. Apriranno Novak Djokovic e Kei Nishikori. Il serbo è al secondo quarto di finale Slam consecutivo, qualcosa che sembrava normalissima amministrazione fino a due anni fa ma diventata un traguardo notevole ...