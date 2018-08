Farnesina | pubblicato il bando per funzionari amministrativi e di promozione culturale

Blastingnews

: (Immagine di repertorio Afp) Pubblicato il: 29/07/2018 12:25 La Farnesina ha confermato il rilascio di Jorit Agoch… - italianaradio1 : (Immagine di repertorio Afp) Pubblicato il: 29/07/2018 12:25 La Farnesina ha confermato il rilascio di Jorit Agoch… - RomaLabor : RT @jobmeeting: ??La FARNESINA ha pubblicato due maxi concorsi per l'assunzione di oltre 220 laureati in materie umanistiche, sociali, scien… - jobmeeting : ??La FARNESINA ha pubblicato due maxi concorsi per l'assunzione di oltre 220 laureati in materie umanistiche, social… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Non mancano in questo periodo estivo le opportunita' di Concorsi Pubblici. Fra essi anche quelli banditi dal Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ovvero il dicastero che si occupa di svolgere funzioni di rappresentanza nonché di tutela degli interessi del nostro Paese a livello internazionale. Attualmente, laha messo aduecentoventuno posti per ricoprire la carica diVIDEO, contabili, consolari e della. I bandi erogati sono due e i posti a disposizione verranno così ripartiti: 177 posti per, contabili e consolari; 44 posti perdell'area relativa alla. I due bandi erogati dallaLe strutture del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si possono trovare in tutti gli Stati che il Governo italiano riconosce e ...