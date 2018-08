Facebook dà in test ai dipendenti il servizio di incontri e abbraccia il motore di Chrome

Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili - Instagram testa qualche modifica : Facebook annuncia l'arrivo delle "ToDo List" (liste personalizzate) e accoglie gli annunci giocabili per provare i giochi, mentre Instagram sta testando qualche modifica all'app per Android. L'articolo Facebook lancia “ToDo List” e annunci giocabili, Instagram testa qualche modifica proviene da TuttoAndroid.

Test app for Facebook : This is just a Test L'articolo Test app for facebook proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote : Il team di Mark Zuckerberg ha cominciato a testare una nuova sezione di Facebook e Instagram in cui è presente un grafico che ci informa di quanto tempo abbiamo […] L'articolo Facebook e Instagram testano un grafico dell’attività e gli upvote e downvote proviene da TuttoAndroid.

Facebook censura Rubens/ Video - i suoi nudi "scambiati" per pornografia : protesta in Belgio : Facebook continua con la sua censura selvaggia ma a finire nel mirino questa volta sono i nudi di Rubens e il Beglio insorge "questa censura complica la vita degli attori culturali"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 13:45:00 GMT)

Ora Facebook testa il bottone contro i commenti "incivili" : commenti sì, commento no. E così Facebook sta estendendo i test di una nuova funzione che prevede la possibilità di votare in modo positivo o negativo singoli commenti. La funzione era apparsa in forma limitata per alcuni utenti già lo scorso maggio (e in alcuni Paesi, come Nuova Zelanda e Australia anche da prima), ma negli ultimi giorni il social network ha iniziato a estenderne l'utilizzo a un pubblico più vasto e a utenti americani, come ...

Facebook 'censura' i nudi di Rubens - protestano i musei del Belgio - : L'ufficio del turismo delle Fiandre ha scritto una lettera aperta a Mark Zuckerberg, firmata anche da molti musei, e ha prodotto un video ironico per denunciare l'accaduto

Stati Uniti - Facebook - Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera : Teleborsa, - Si apre una settimana intensa per Facebook , Twitter e YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione ...

Stati Uniti - Facebook - Twitter e YouTube pronte a testimoniare davanti alla Camera : Si apre una settimana intensa per Facebook , Twitter e YouTube. Martedì 17 luglio, alcuni rappresentanti delle aziende attive nel mondo dei social web testimonieranno in un'audizione davanti alla ...

Guerra alle fake news - Facebook dà la priorità alle testate più affidabili : Dopo l'annuncio di voler combattere le fake news arriva la prima rivoluzione sui social. Diventa attiva in Italia la valutazione dei media giudicati più affidabili dagli utenti di Facebook. Si ...

Guerra alle fake news - Facebook dà la priorità alle testate più affidabili : Dopo l'annuncio di voler combattere le fake news arriva la prima rivoluzione sui social. Diventa attiva in Italia la valutazione dei media giudicati più affidabili dagli utenti di...

Gboard testa le risposte smart per WhatsApp - Facebook - Allo - Snapchat e altre : Il team di Gboard sta testando le risposte smart per alcune applicazioni di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger, Google Allo, Snapchat e altre L'articolo Gboard testa le risposte smart per WhatsApp, Facebook, Allo, Snapchat e altre proviene da TuttoAndroid.

Facebook ha accidentalmente inviato rapporti di analisi degli sviluppatori ad alcuni app tester : Facebook si trova ad affrontare un nuovo problema: ha inviato per errore rapporti di analisi degli sviluppatori ad alcuni app tester. La compagnia di Mark Zuckerberg, che pure di recente ha compiuto degli sforzi per dare di sé l'immagine di una società attenta alla privacy dei propri utenti, non ha fatto neanche in tempo a scrollarsi di dosso l'attenzione mediatica legata allo scandalo Cambridge Analytica. L'articolo Facebook ha accidentalmente ...

Facebook testa gli annunci video con riproduzione automatica su Messenger e i Gruppi con contenuti in abbonamento : Facebook ha trovato un nuovo posto per vendere annunci video: all'interno di Messenger alcuni utenti inizieranno a vedere annunci con riproduzione automatica L'articolo Facebook testa gli annunci video con riproduzione automatica su Messenger e i Gruppi con contenuti in abbonamento proviene da TuttoAndroid.

TRACCE SVOLTE/ Tipologia A Analisi del testo Maturità 2018 : “non banalizzare romanzo Bassani come su Facebook” : La prima prova della Maturità 2018 verrà affrontata oggi 20 giugno 2018, la Tipologia A l'Analisi del testo e prevede di commentare l'elaborato. Il giardino dei Finzi-Contini di Bassani(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:22:00 GMT)