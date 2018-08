Facchetti e l’UNVS al “Bancarella di Pontremoli”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 agosto 2018) Sapori e profumi di sport. Questo il significato dell’evento allestito dalla sezione toscana di Pontremoli dell’UNVS, presieduta da Pietro Mascagna, a corollario del “55° Premio Bancarella” dedicato ai libri sportivi. Condotta dal giornalista Paolo Liguori, l’edizione 2018 ha assegnato del “Premio Bruno Raschi” a Massimo De Luca, noto per la direzione dell’ormai mitica radio trasmissione “Tutto il calcio minuto per minuto”. De Luca, tra l’altro, è anche il conduttore anche del “Premio Sport Civiltà”, che si tiene annualmente presso il Teatro Regio di Parma, organizzato dalla sezione emiliana, presieduta da Corrado Cavazzini, e che gode di notevole rinomanza e prestigio. Per quanto riguarda invece il “Premio Bancarella”, i due libri, fra i trentotto presentati, scelti in quanto meritevoli nei contenuti, sono stati “Nuvolari, Lui” e “Inter 110”, curato ...