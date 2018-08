Fabio Fognini a Los Cabos conquista la sua terza finale in stagione

Fabio Fognini svela il motivo del suo nuovo look : “treccine? Scommessa persa! Ma devo toglierle perchè…” : Fabio Fognini ha spiegato il motivo della sua nuova, particolare, scelta di look: le treccine sono frutto di una particolare Scommessa persa Impegnato nell’ATP di Los Cabocs, Fabio Fognini ha fatto parlare molto di sè durante la settimana, non soltanto per i risultati sportivi. A fare scalpore è stato il suo look! Fognini si è presentato in Messico con delle stravanti treccine, sorprendendo tutti i fan. Dopo la sfida dei quarti di ...

Tennis. Fabio Fognini - magica notte in Messico : è FINALE a Los Cabos : La FINALE tra Fognini e Del Potro si disputerà questa notte alle ore 5.00 italiane: noi di rivierasport.it vi proporremo il match LIVE nella nostra web cronaca con aggiornamenti in tempo reale.

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : L'apertura della seconda frazione è stata lottatissima, ma al quinto vantaggio è stato il numero 15 del mondo a spuntarla. Pochi patemi, poi, fino alla chiusura, alla quale Fabio si è presentato ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini è in finale! Sfiderà Juan Martin Del Potro per il titolo : Terza finale dell’anno per Fabio Fognini, che dopo le vittorie a San Paolo e Bastad, potrà giocarsi il titolo anche a Los Cabos. Nell’ATP 250 messicano, il ligure si è sbarazzato del britannico Cameron Norrie in due set, 6-4 6-2 in poco più di un’ora (74 minuti), e domani avrà la chance di interrompere quella che somiglia ad una maledizione. I sette titoli in carriera di Fognini, infatti, sono arrivati tutti sulla terra. Quella ...

ATP Los Cabos – Fognini non conosce ostacoli! Fabio sbaraglia Norrie e vola in finale : Fabio Fognini ottiene un altro successo nel corso dell’ATP di Los Cabos: il tennista azzurro supera in due set Norrie e vola in finale Ancora una vittoria per Fabio Fognini, questa volta quella che apre le porte della finale. Nel corso dell’ATP di Los Cabos, sul cemento messicano, il tennista ligure non conosce ostacoli e sbaraglia anche il britannico Cameron Norrie (numero 74 del ranking ATP). Fognini, attuale numero 15 ATP e numero 2 del ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini impiega un’ora per volare in semifinale : Appena 58 minuti di gioco ed un doppio 6-2: la vittoria di Fabio Fognini nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Los Cabos, in Messico, non ha lasciato spazio a repliche. Il nipponico Yoshihito Nishioka è stato letteralmente dominato dal ligure, che nel penultimo atto incontrerà il britannico Cameron Norrie. Nel primo set, durato 31 minuti, l’azzurro ha trovato lo strappo nel terzo gioco, quando è stato capace di conquistare due punti ...

Tennis - ATP Los Cabos 2018 : Fabio Fognini soffre ma vince in tre set contro Quentin Halys. L’azzurro accede ai quarti di finale : Fabio Fognini soffre un set ma conquista l’accesso ai quarti di finale dell’ATP di Los Cabos (Messico). L’azzurro ha superato il giovane francese Quentin Halys (n.150 del mondo) con il punteggio di 2-6 6-4 6-0 in 1 ora e 27 minuti di partita. Un match, come detto, iniziato male per il ligure, in grado però di trovare la misura dei suoi colpi dal secondo parziale in poi. Fognini nel prossimo incontro se la vedrà contro il ...

Il nuovo look di Fognini diventa virale : le treccine spiazzano tutti - Fabio “goes wild” [FOTO] : Il nuovo look di Fognini fa il pieno di like su Instagram: il tennista azzurro si presenta in Messico con delle sorprendenti treccine Fabio Fognini è uno dei tennisti più divertenti del circuito ATP. Il talento ligure non è solo simpatico ed ironico, ma a sorprendere è la sua imprevedibilità. Impegnato nel torneo di Los Cabos in Messico, Fognini ha deciso di cambiare look e presentarsi con un nuovo taglio di capelli: Fabio si è fatto delle ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

Tennis - ATP Gstaad 2018 : a sorpresa va fuori Fabio Fognini. Passa in tre set Jurgen Zopp : La terra battuta elvetica risulta indigesta a Fabio Fognini: il ligure, testa di serie numero 1 del torneo ATP 250 di Gstaad, che al primo turno aveva usufruito di un bye, oggi si fa sorprendere dal qualificato estone Jurgen Zopp, numero 107 ATP, che si impone col punteggio di 6-1 3-6 6-3 in un’ora e tre quarti di gioco. Il primo set non ha storia: Zopp vince 7 dei primi otto punti giocati e si ritrova subito con tre palle break ...

Tennis - Fabio Fognini e Marco Cecchinato : il Masters di Londra non è un sogno impossibile : Il 23 luglio 2018 sarà una data da ricordare per il Tennis italiano. Fabio Fognini ha trionfato a Bastad e qualche ora dopo è toccato a Marco Cecchinato far suo il torneo di Umag. Due “semplici” ATP 250, il cui significato, però, va oltre. Il Tennis italiano sta rifiorendo e vivendo un periodo di splendore come non capitava da anni. Su Fognini non ci sono mai stati dubbi. Il ligure è stato la certezza del Tennis azzurro negli ultimi ...

Tennis - Ranking ATP (23 luglio) : Fabio Fognini e Marco Cecchinato guadagnano posizioni! : Nessuna variazione sensibile nella top ten del Ranking ATP questa settimana. È un periodo di transizione in attesa che entri nel vivo la stagione del cemento americano, che culminerà con lo US Open. Comanda sempre Rafael Nadal, con oltre 2.000 punti di vantaggio su Roger Federer. Poi gli altri con Alexander Zverev in terza posizione. L’unico cambio da registrare è lo scambio di posizione tra Dominic Thiem, ora ottavo, e John Isner, nono.

Tennis - ATP Bastad 2018 : il trionfo di Fabio Fognini!! L’azzurro piega in tre set Gasquet e conquista il settimo titolo in carriera : Un fantastico Fabio Fognini conquista il titolo ATP di Bastad (Svezia). L’azzurro ha sconfitto il numero 29 del mondo Richard Gasquet (Francia) con il punteggio di 6-3 3-6 6-1 in 1 ora e 49 minuti di partita. Un successo strameritato per il ligure che conquista così il suo settimo titolo nel circuito ATP e da domani sarà n.14 del ranking. Nel primo set l’avvio non è dei migliori per il ligure, costretto a subire un parziale di 8 ...

Fabio il vichingo! Fognini stende Gasquet e si prende l’ATP di Bastad : Fabio Fognini vince la finale di Bastad: sulla terra rossa svedese il tennista ligure supera Gasquet in 3 set e conquista la vittoria finale Fabio Fognini si aggiudica l’ATP di Bastad. Sulla terra rossa svedese sventola il tricolore, grazie al successo in finale del tennista ligure, capace di battere il francese Richard Gasquet, attuale numero 15 del ranking. Fognini si è imposto in 1 ora e 49 minuti, battendo il francese al terzo set (3-6 ...