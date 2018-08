F1 - Renault-Ricciardo | il retroscena | anche la McLaren vicina all' ingaggio

Con Ricciardo In Renault ora si spalanca il mercato piloti : L'annuncio di Daniel Ricciardo in merito alla sua firma con Renault per il 2019, abbandonando quindi la Red Bull con cui ha corso negli ultimi 5 anni , 7 se aggiungiamo la Toro Rosso, , ha preso un po'...

Formula 1 2018 - Ricciardo dalla Red Bull alla Renault. Tutti gli scenari di mercato : alla fine è stato di parola. Voleva andare in vacanza con le idee chiare sul suo futuro e così è stato. Daniel Ricciardo dal 2019 sarà infatti un pilota della Renault, insieme a Nico Hulkenberg. E lo ...

F1 – Ricciardo alla Renault : sui social il benvenuto di Hulkenberg [FOTO] : Nico Hulkenberg dà il benvenuto in Renault a Daniel Ricciardo: il messaggio social del tedesco dopo gli annunci ufficiali di oggi Giornata di annunci clamorosi, oggi, nel mondo della F1: Daniel Ricciardo non sarà più un pilota Red Bull a partire dal termine della stagione 2018. Il pilota australiano ha deciso di intraprendere una nuova avventura, salutando il team di Milton Keynes, il suo compagno di squadra Max Verstappen e tutto lo staff ...

F1 – L’accordo tra la Renault e Ricciardo scatena il mercato piloti : da Sainz ad… Alonso - tutti i possibili scenari : Il passaggio di Daniel Ricciardo alla Renault infiamma il mercato piloti, adesso è caccia al posto lasciato libero dall’australiano alla Red Bull Una notizia sorprendente, un trasferimento che lascia di stucco. Niente accordo tra Daniel Ricciardo e la Red Bull, il pilota australiano ha scelto di lasciare il team di Milton Keynes, sposando il progetto Renault, riuscito ad affascinare il driver di Perth. Photo4 / LaPresse Un passaggio ...

Formula 1 - Ricciardo correrà con la Renault nel 2019 : La Renault F.1 ha ufficializzato la coppia di piloti per il Mondiale di Formula 1 2019: ha confermato Nico Hülkenberg e, al tempo stesso, ha annunciato larrivo di Daniel Ricciardo. Il ventinovenne australiano lascerà la Red Bull Racing alla fine di questa stagione e vestirà i colori del team francese per almeno i prossimi due anni.Il commento di Ricciardo. Probabilmente questa è stata una delle decisioni più difficili della mia carriera, ha ...

