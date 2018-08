F1 | Lauda; medici | ' ' Soddisfatti del decorso post operatorio' '

I medici di Lauda : 'Il decorso sta andando benissimo' : TORINO - 'Tutto sta andando benissimo e siamo molto soddisfatti'. Walter Klepetko , direttore del reparto di chirurgia toracica del 'General Hospital' di Vienna, ai microfoni dell'emittente austriaca '...

Niki Lauda. I medici : "Molto soddisfatti del decorso post operatorio" : Lauda, 69enne, viennese, leggenda vivente per il suo glorioso passato in Formula 1, è stato tre volte campione del mondo,, in Austria considerato "eroe nazionale", proprietario della compagnia ...

Lauda - il decorso procede. I medici : "Molto soddisfatti" : A Niki sono arrivati messaggi di incoraggiamento e sostegno da tutto il mondo dei motori a cominciare da quello di Toto Wolff: "Non vediamo l'ora che torni, gli auguro di rimettersi presto e il ...

Lauda - medici : molto soddisfatti del decorso post operatorio : Cauto ottimismo dei medici sulle condizioni dell'ex pilota di Formula 1, Niki Lauda, dopo il delicato trapianto di polmoni."Siamo molto soddisfatti del decorso operatorio. Prima dell'intervento le condizioni del signor Lauda erano estremamente critiche, i polmoni erano fortemente danneggiati e ricordiamoci che negli ultimi sette giorni era tenuto in vita da un pompa cuore-polmoni", ha detto il professor Walter ...

F1 – Lauda ricoverato - il messaggio di Toto Wolff : “sono sicuro che presto dirà a infermieri e medici che ne ha abbastanza di stare in ospedale” : Il messaggi di Toto Wolff per Niki Lauda: il team principal Mercedes scrive al presidente non esecutivo del team Niki Lauda, a pochi giorni dalla scomparsa di Sergio Marchionne, sta facendo allarmare tutto il mondo della F1. ricoverato in un primo momento per un virus intestinale, adesso si trova in condizioni preoccupanti in ospedale a Vienna a seguito di un trapianto di polmone. LaPresse/Photo4 Tutto il Circus prega per il presidente non ...

Niki Lauda migliora dopo il trapianto di polmoni - dai medici cauto ottimismo : Niki Lauda migliora. O, almeno, inizia a trapelare un cauto ottimismo dall'ospedale in cui è ricoverato. Il tre volte campione del mondo di Formula 1 e presidente onorario della...

Trapianto di polmone per Niky Lauda. Situazione grave ma medici ottimisti : L'austriaco tre volte campione del mondo di Formula 1 è attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell'Istituo Akh, che effettua ogni anno circa 120 interventi del genere. Condizioni gravi, ...

Niki Lauda : medici fiduciosi dopo il trapianto di polmoni : Ottimismo, cauto, da parte dei medici sulle condizioni di Niki Lauda, tre volte campione del mondo di Formula 1 e presidente onorario della Mercedes, ricoverato in rianimazione a Vienna dopo essere stato sottoposto d’urgenza a un trapianto di polmone. “Al momento tutto procede come previsto e siamo molto soddisfatti“, ha spiegato all’emittente austriaca Orf il primario di chirurgia toracica dell’Allgemeines ...

Niki Lauda - condizioni stabili : medici fiduciosi dopo il trapianto : Il tre volte campione del mondo di Formula 1 resterà in ospedale per alcune settimane. ' Un paziente giovane può anche essere dimesso dopo due, tre settimane, mentre per uno più anziano la ...

Lauda : resta grave - ma i medici sono ottimisti : Le condizioni di salute di Niki Lauda restano molto gravi ma i medici sono ottimisti. L'ex campione di Formula 1 è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all'Allgemeinen Krankenhaus (AKH) di Vienna dove è stato sottoposto a trapianto di polmone. Il chirurgo che ha operato Niki Lauda, Walter Klepetko questa mattina ha confermato che l'intervento si è concluso con successo e "per il momento ...