Ex sindaco muore - lascia 2 - 5 milioni al Comune : referendum in paese per come usare l'eredità : Un tesoro di sindaco. Anzi, ex. Visto che ora che è morto si è saputo che ha lasciato in eredità 2,5 milioni di euro ai suoi concittadini, rimasti sulla terra. Tanti soldi per un piccolo centro, alle ...