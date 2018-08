Ex M5s Andrea Mura si dimette da deputato | ' Linciaggio mediatico' - Di Maio pronto a far

Andrea Mura si dimette da deputato/ Velista contro M5s : "Continuerò le mie battaglie fuori dal Parlamento" : Andrea Mura (M5s) si dimette da parlamentare, il deputato-Velista lascia la Camera e accusa: "contro di me linciaggio mediatico senza precedenti", le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 15:26:00 GMT)

Chi è Andrea Mura - il deputato velista ex M5s con record di assenze - : Sardo, classe 1964, è un affermato skipper che vanta una lunga carriera nella vela. Eletto alla Camera con il Movimento 5 stelle, è stato al centro delle polemiche per le numerose assenze che hanno ...

Andrea Mura si è dimesso - il deputato-velista cacciato dal M5s : “Linciaggio mediatico” : L'annuncio da parte dello stesso deputato dopo le polemiche sulle sue assenze in Aula e l'espulsione dal Movimento col quale era stato eletto in Parlamento. "In totale sono mancato a 7 sedute. Sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti, di accuse ignominiose basate su fatti inesistenti e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione" ha spiegato Mura.

