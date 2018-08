Eventi e spettacoli per rilanciare il territorio colpito dal sisma | stanziati più di 2

Primo weekend di agosto - tutti gli Eventi in Maremma : concerti - spettacoli e manifestazioni : GROSSETO " Si annuncia denso di appuntamenti il Primo fine settimana di agosto che, fino a questo momento, ha fatto registrare le temperature più bollenti di questa estate 2018. Moltissimi sono gli ...

Eventi E SPETTACOLI : RICCO CARTELLONE IN ABRUZZO - COEZ - J-AX - LE VIBRAZIONI - GEMELLI DIVERSI E TANTO ALTRO : L'AQUILA - Tanti SPETTACOLI, in ABRUZZO, nella settimana che precede il Ferragosto. Si parte questa sera, venerdì 3 agosto, con il concerto, al Porto Turistico di Pescara, di uno dei cantanti più amati dai giovani: ...

Platea "sold out" e spettacoli super : all'Arena Bcc in arrivo tre Eventi imperdibili : Fano , PU, " Non un semplice contenitore di eventi ma un vero e proprio punto di riferimento per le associazioni della città, per i fanesi e per i turisti che hanno trovato nell'Arena Bcc di ...

Palio Remiero martedì 14 agosto 2018 a Verbania Pallanza. Sfida tra nove imbarcazioni con Eventi e spettacoli sino a tarda notte - tra cui Paolo Carta e Deviazioni Spappolate : ... illusionista, che ha collaborato con SKY, Mediaset e RAI, nonché per musical internazionali e per il cinema, ricevendo numerosi premi internazionali per i suoi spettacoli, dal 2011 è Direttore ...

Castellammare - Domus Stabiae - «Eventi e spettacoli di alto profilo fino alla prossima primavera» : Gli eventi e gli spettacoli sono programmati in Villa Comunale, nelle Antiche Terme, negli Scavi di Stabia, nella Reggia di Quisisana e nei teatri cittadini e saranno distribuiti tra l'estate in ...

Spettacoli ed Eventi nei quartieri - contributi per undici associazioni : La Spezia - Sono undici le associazioni che otterranno un contributo economico da parte del Comune della Spezia per la realizzazione di una serie di Spettacoli ed eventi culturali, da svolgersi nel corso dell'anno in aree aperte al pubblico nei quartieri e frazioni della città con lo scopo di valorizzare la rete commerciale e la partecipazione dei ...

Estate ai Campi Flegrei : mostre - spettacoli e aperture speciali. La lista dei 60 Eventi : Ma anche teatro, spettacoli, musica e danza. Tanti gli appuntamenti interessanti. Ve ne riportiamo alcuni, ma potete consultare qui il programma completo. sabato 14 luglio 19.30 21.00 Tempio di ...

Tanti Eventi in cartellone per la fiera di Comeana Cavalcate - il battesimo della sella - spettacoli teatrali - passeggiate fra le colline e giochi per i più piccoli sono le iniziative in programma per il fine settimana : E' entrata nel vivo la fiera di Comeana, che quest'anno si è spostata da piazza degli Scalpellini all'area del Tumulo etrusco di Montefortini , accesso da via Etrusca e via Garibaldi, . Dopo il grande ...

Venerdì 29 e sabato 30 giugno Le notti di Suna : due serate di spettacoli - sport - gastronomia ed Eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa - gara podistica semiseria. Chiusura al traffico del lungo lago.a Suna : Venerdì 29 e sabato 30 giugno #LenottidiSuna : due serate di spettacoli, sport, gastronomia ed eventi. Venerdì 29 Sorso di Corsa. gara podistica semiseria Sia Venerdì 29 giugno che sabato 30 giugno, apertura cucina alle ore 19. Il menù comprende pesce di lago, ...

Estate 2018 - Parco del Delta del Po : nei 7 Lidi di Comacchio è un fermento di Eventi - spettacoli - musica - cultura e tanto relax : Sette Lidi, ognuno con caratteristiche diverse, acque basse, 23 km di spiagge dorate, tante aree per i bambini, e tutt’intorno la natura preziosa del Parco del Delta del Po. L’Estate in Provincia di Ferrara, tra la bellissima città sull’acqua di Comacchio e i suoi Lidi, è un concentrato di eventi e di opportunità da vivere, non solo sotto l’ombrellone, ma anche in barca, tra le valli ricche di biodiversità, alla scoperta dei sapori e delle ...

Sagre - concerti e spettacoli : i 10 Eventi TOP del weekend dal 22 al 24 giugno ad Avellino e provincia : Pizza Village, a Monteforte Neii giardini di Palazzo Loffredo, nell'area retrostante al Comune, dal 22 al 24 giugno ritorna Pizza Village. Dopo il successo della prima edizione la kermesse ha in serbo ...

Presentata la nuova stagione 2018-2019 del centro Eventi Il Maggiore a Verbania. 27 spettacoli tra prosa - danza - musical - lirica e opera - ... : Per il teatro comico e brillante Il 6 febbraio 2019, Enrico Bertolino in "Instant Theatre 2018", quando narrazione, attualita', umorismo, storia, costume, comicità', politica e satira si incontrano ...

Presentata la rassegna di spettacoli ed Eventi culturali 'Trieste Estate 2018' : Animazione e intrattenimento, come di consueto, nella centrale piazza Verdi, con serate dedicate al cinema e agli spettacoli. Un programma complessivo realizzato assieme alle numerose realtà, ...

Estate ricca di Eventi e spettacoli con Arzachena Summer Festival : il programma : Imperdibile il Fiat Lux Festival con performance e installazioni luminose , spettacoli, laboratori, video mapping e visite guidate che animano a sorpresa luoghi sacri e siti archeologici. All'...