Europeo Canottaggio 2018 – Tre medaglie per l’Italia oggi a Glasgow

Canottaggio - il gruppo olimpico in allenamento a Varese e Livigno in vista dell’Europeo di Glasgow : Il gruppo olimpico di Canottaggio riparte da Varese e Livigno in rotta verso Glasgow Senza sosta, è proprio il caso di dirlo, il gruppo olimpico, subito dopo aver disputato la Coppa del Mondo di Linz e i Giochi del Mediterraneo 2018 e vinto in totale ben 14 medaglie (7 oro, 3 argento, 4 bronzo), da ieri è a Varese per alcuni test e dal 4 luglio sarà a Livigno per l’allenamento in altura. Un collegiale dal quale scaturirà la squadra ...