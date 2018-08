Europei di nuoto 2018 | gli italiani in gara domani | 5 agosto

Europei di nuoto - Quadarella oro negli 800 stile : Pioggia di medaglie per il nuoto azzurro agli Europei a Glasgow: Simona Quadarella ha vinto l'oro negli 800 stile libero e Elena Di Liddo ha conquistato il bronzo nei 100 farfalla. Grande l'impresa ...

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella ORO in un 800 sl da urlo - bronzo per Elena Di Liddo nei 100 delfino - WR per Peaty e Kolesnikov : Una seconda giornata da fuochi d’artificio quella che è andata in scena nella piscina di Glasgow (Gran Bretagna), valida per gli Europei 2018 di Nuoto, nella quale l’Italia ha fatto la voce grossa e i riscontri cronometrici sono stati da incorniciare. 800 stile libero donne (Finale) Una vittoria da campionessa. Simona Quadarella era la grande favorita ed in maniera autoritaria si è laureata campionessa d’Europa negli 800 sl. A ...

Nuoto - Europei : Miressi e Dotto in finale nei 100 stile libero : Alessandro Miressi e Luca Dotto centrano la finale ai campionati Europei di Nuoto di Glasgow. Il 19enne piemontese fa segnare il miglior crono in 48''11, mentre il 28enne padovano si qualifica con il ...

Nuoto - Europei : Minotti esalta 'la nuotata facile' di Simona Quadarella : GLASGOW Mentre Simona Quadarella nuotava i suoi 800 metri d'oro, in tribuna il suo allenatore, Christian Minotti, si sbracciava e urlava 'spingi, spingi'. Dirà poi Simona: 'Non l'ho visto, purtroppo'. ...

Nuoto – Europei 2018 - 4×200 stile libero mista : l’Italia è solo quinta - oro alla Germania : L’esordio della 4×200 stile libero mista agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 fa rimediare all’Italia un ottimo quinto posto La seconda giornata degli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 propone per la prima volta in una competizione continentale la staffetta 4×200 stile libero mista. Per il team italiano a prendere parte alla gara Filippo Megni, Alessio Proietti Colonna, Margherita Panziera e Federica Pellegrini. Gli ...

Nuoto - Europei 2018 : Kliment Kolesnikov è un siluro nei 50 dorso! Record del mondo e titolo continentale : E’ la giornata dei primati questo day-2 degli Europei 2018 di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna). Dopo lo spettacolo di Adam Peaty nella finale dei 100 rana, è stato il turno del fenomeno russo Kliment Kolesnikov che, atteso alla vigilia, non delude nella finale dei 50 dorso. Nuotando in modo divino, il 18enne nativo di Mosca ha conquistato la vittoria continentale ma soprattutto ha siglato il nuovo primato del mondo assoluto, migliorando il ...

Nuoto - Europei 2018 : Carlotta Zofkova firma il record italiano nei 50 dorso donne. L’azzurra stacca il biglietto per la finale : 50 dorso donne decisamente turbolenti per l’Italia nelle semifinali degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). Silvia Scalia in un primo momento (27″96) e poi Carlotta Zofkova, nella heat successiva, si scambiano il primato italiano e la qualificazione alla finale della specialità (ottavo tempo). Uno qualcosa di istantaneo che ha sorriso alla Zofkova che pur peccando nei particolari di partenza e subacquea si è tolta la ...

Nuoto - Europei 2018 : Alessandro Miressi continua a stupire! E’ in finale nei 100 sl col miglior tempo! : Alessandro Miressi continua splendere agli Europei di Nuoto 2018 in corso di svolgimento a Glasgow. Dopo una strabiliante frazione disputata ieri nella staffetta 4×100, con un formidabile crono lanciato di 46″99, oggi il 19enne torinese ha affrontato con grande autorità il percorso dei 100 sl individuali. Dopo il secondo tempo fatto segnare nelle batterie del mattino, l’azzurro ha fatto addirittura meglio in semifinale, nella ...