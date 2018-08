Europei | corsa a punti donne | oro alla Confalonieri

Ciclismo - Europei pista : Confalonieri oro nella corsa a punti : GLASGOW - Terza medaglia per l'Italia agli Europei di Ciclismo su pista a Glasgow. Maria Giulia Confalonieri ha vinto l'oro nella corsa a punti. La 25enne brianzola, con 33 punti, ha preceduto di una ...

Ciclismo su pista - Europei 2018 : PAZZESCA Maria Giulia Confalonieri! Regina della corsa a punti - oro strabiliante! : Una medaglia d’oro inaspettata, ma davvero meravigliosa. Maria Giulia Confalonieri trionfa agli Europei di Ciclismo su pista nella specialità della corsa a punti al termine di una gara davvero mostruosa: l’azzurra, sin dal primo sprint, ha dimostrato di avere una gamba eccezionale e di poter giocarsela alla pari con rivali davvero di fama internazionale. Un trionfo clamoroso: a 25 anni la nativa di Giussano va a prendersi la più ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nel trap junior femminile azzurrine tutte in corsa per l’accesso alla finale : Va in archivio la prima giornata degli Europei di Tiro a volo: nel trap junior femminile buone notizie per l’Italia. Le nostre tre azzurrine sono tutte in lotta per l’accesso alla finale e per di più al momento sono in vetta alla classifica a squadre, dove hanno ormai praticamente la certezza di portare a casa una medaglia. Decisivi gli ultimi 50 piattelli, in programma domani al termine della prima giornata di gare della categoria ...

Atletica - Europei 2018 : tre rinforzi per l’Italia. Stecchi - Cappellin e Corsa si aggiungono : 92 azzurri a Berlino! Tutti i convocati : L’Italia sarà presente con addirittura 92 azzurri agli Europei 2018 di Atletica leggera, in programma a Berlino (Germania) dal 6 al 12 agosto. Il contingente molto allargato è stato ulteriormente ampliato rispetto alla sCorsa settimana con l’aggiunta di tre nuovi elementi. Ad aggiungersi al gruppo sono infatti Claudio Stecchi (saltatore con l’asta, quest’anno fermo a 5.52 metri), Francesco Cappellin e Daniele Corsa ...

Ginnastica - Campionati Italiani 2018 : parte la corsa verso gli Europei - si decidono le azzurre per Glasgow. Le favorite per la convocazione : Manca meno di un mese agli Europei 2018 di Ginnastica artistica, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) dal 2 al 5 agosto (per quanto riguarda il settore femminile). Proprio per questo motivi, i Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno nel weekend alla Play Hall di Riccione hanno una valenze elevatissima e aiuteranno il DT Enrico Casella a schiarire gli ultimi dubbi su qualce quintetto convocare per la rassegna continentale. In settimana ...

Corsa in montagna – Campionati Europei - storica tripletta azzurra nella gara senior - De Matteis campione continentale : Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua carriera dopo quelli del biennio 2013-14, sul podio anche Maestri e l’altro gemello De Matteis L’Italia Team protagonista di un’impresa storica nei Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje, in Macedonia. Gli azzurri monopolizzano il podio della gara senior maschile con un’inedita tripletta: Bernard DeMatteis conquista il terzo titolo continentale della sua ...

Corsa in montagna – Campionati Europei : sedici gli azzurri impegnati nella rassegna continentale : In occasione della rassegna continentale di Skopje, la squadra azzurra si presenterà con sedici atleti equamente suddivisi tra uomini e donne La squadra italiana si prepara ad affrontare, domenica 1° luglio, i Campionati Europei di Corsa in montagna a Skopje. nella capitale della Macedonia in gara 16 azzurri, 8 uomini e 8 donne, con 4 formazioni complete: seniores e under 20, in entrambi i settori. Il team maschile proverà a tornare in ...