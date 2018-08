Estate | Conte | recuperati 250mila mq di spiagge occupate da abusivi

Governo - Buffagni (M5s) : “Nomine? ContEstateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” : “Venite a contestarci quando metteremo un trombato della politica come amministratore da qualche parte”. Si difende così il deputato del M5s Stefano Buffagni, ospite a Omnibus, su La7, in merito alle nomine in ruoli apicali negli organi dello Stato fatte dal Governo. L'articolo Governo, Buffagni (M5s): “Nomine? Contestateci quando metteremo un trombato della politica come amministratore” proviene da Il Fatto Quotidiano.