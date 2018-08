Espulso dal M5s | il deputato velista si dimette dal Parlamento

Salvini Espulso dalla località turistica : "Non potrà fare il bagno da noi" : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona "non grata" nell'isola spagnola, per via delle sue politiche sull'immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, ...

Matteo Salvini Espulso dalla località turistica : “Non potrà fare il bagno da noi” : Il Consiglio comunale di Maiorca ha dichiarato Matteo Salvini persona “non grata” nell’isola spagnola, per via delle sue politiche sull’immigrazione. Lo rende noto il sito Diario de Mallorca, spiegando che la mozione, approvata all’unanimità, include anche una condanna della proposta del vicepremier di fare un censimento dei Rom. Salvini ‘espulso’ da Maiorca – In particolare, il Partito ...

Caso Mura : troppe assenze in Parlamento - Espulso dal M5s : Il deputato, velista professionista noto per le gesta a bordo del Moro di Venezia negli anni '90, si difende: 'Mi hanno scaricato in meno di due ore' -

M5S - Andrea Mura Espulso dal gruppo : «Irresponsabile e menefreghista» : Non è accettabile che un Portavoce del Movimento 5 Stelle pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca o da casa sua, snobbando l'aula di Montecitorio. Ci sono delle regole, ...

Il deputato Andrea Mura è stato Espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo : Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo di cui si era parlato a inizio settimana. La notizia è stata data su Facebook da Paola Taverna, dirigente del Movimento 5 Stelle e The post Il deputato Andrea Mura è stato espulso dal Movimento 5 Stelle per le accuse di assenteismo appeared first on Il Post.

Andrea Mura - l'onorevole velista e assenteista Espulso dal M5s : 'Solo un menefreghista' : Non è accettabile che un PortaVoce del MoVimento 5 Stelle pensi di poter svolgere la propria attività politica da una barca o da casa sua, snobbando l'aula di Montecitorio. Ci sono delle regole, ...

Clamoroso al Tour de France - Espulso Gianni Moscon : duro colpo per il Team Sky - è il primo caso con la Var nel ciclismo. Adesso il trentino rischia una mazzata dall’Uci : Clamoroso al Tour de France, espulso Gianni Moscon: ecco il motivo Clamoroso episodio dopo la 15ª tappa del Tour de France, prima del giorno di riposo: la giuria della Grand Boucle ha espulso Gianni Moscon, trentino del Team Sky e fedele gregario di Chris Froome e Geraint Thomas. I giudici del Tour de France hanno preso la decisione per la prima volta nella storia del ciclismo utilizzando la Var, che aveva beccato Moscon colpire un ...

Tour de France 2018 : il VAR inchioda Gianni Moscon! Pugno ad un collega - Espulso dalla corsa : Gianni Moscon è stato espulso dal Tour de France! Arriva in serata la notizia bomba che scuote il GT Francese alla vigilia del secondo giorno di riposo, dopo una tappa odierna tutto sommato tranquilla. Chris Froome e Geraint Thomas perdono un compagno di squadra importante in vista dell’ultima settimana di fatiche. A far scalpore però sono le motivazioni di tale esclusione. L’italiano del Team Sky sarebbe stato pizzicato dal VAR ...

Barista violentata a Piacenza - l'ucraino arrestato era già stato Espulso dall'Italia : Era stato già arrestato in passato e a suo carico risulta più di un provvedimento di espulsione ai quali però non aveva mai ottemperato. Nicolae Istrati , l'ucraino di 34 anni, arrestato ieri per lo ...

Barista violentata a Piacenza - il romeno arrestato era stato Espulso dall'Italia : Era già stato arrestato ed anche destinatario di provvedimenti di espulsione Nicolae Istrati , il trentaquattrenne arrestato a Milano dai carabinieri di Piacenza e accusato di aver violentato e ...

Migrante Espulso dalla Germania si suicida - è polemica su Seehofer : Chieste le dimissioni del ministro che aveva fatto una battuta su 69 afghani rimpatriati (tra cui il suicida). La replica: "Non è colpa mia"

Kabul - suicida afgano migrante Espulso dalla Germania/ Polemica contro il Ministro Seehofer : “non è colpa mia” : Migrant Afghano suicida a Kabul dopo espulsione dalla Germania: polemiche contro il Ministro Seehofer per la linea dura dei respingimenti, "non è colpa mia" (Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Germania : si suicida migrante Espulso dal paese. Chieste le dimissioni del Ministro dell’Interno : Germania: si suicida migrante espulso dal paese. Chieste le dimissioni del Ministro dell’Interno Un giovane richiedente asilo afgano si è suicidato dopo aver ottenuto il diniego della richiesta di asilo politico: le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Ministro dell’Interno Horst Seehofer, che sul rimpatrio del ragazzo – e di altri 68 migranti – aveva […] L'articolo Germania: si suicida migrante espulso dal paese. ...

Germania : si suicida migrante Espulso dal paese. Chieste le dimissioni del Ministro dell’Interno : Un giovane richiedente asilo afgano si è suicidato dopo aver ottenuto il diniego della richiesta di asilo politico: le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del Ministro dell'Interno Horst Seehofer, che sul rimpatrio del ragazzo - e di altri 68 migranti - aveva cinicamente ironizzato.Continua a leggere