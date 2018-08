Esodo estivo | sabato da ' bollino nero' in tutta Italia La situazione sulle strade

Esodo estivo - sabato da 'bollino nero' : traffico intenso e code ai caselli : code e rallentamenti in tutte le strade e autostrade italiane. E' un sabato da bollino nero per tanti automobilisti per cui oggi iniziano ufficialmente le vacanze. Lo comunica 'Viabilità Italia'. ...

Esodo estivo - traffico da “bollino nero” per il fine settimana : sono 21 milioni gli italiani in viaggio ad agosto : Il secondo fine settimana dell’Esodo estivo, il primo contrassegnato dal “bollino nero” sarà caratterizzato anche dal maltempo. Valigie ed ombrello, dunque. Oltre al rischio di trovare traffico molto intenso e possibili incolonnamenti sui 26 mila chilometri di rete stradale nazionale, per i vacanzieri c’è anche la concreta possibilità di dover affrontare improvvisi nubifragi e bombe d’acqua durante il viaggio. Le ...

Prezzi carburante per l'Esodo estivo : È tempo di partire per le vacanze. Sempre più italiani in questi giorni stanno andando in ferie. A chi viaggia utilizzando la propria auto ci sono due cose che interessano sapere: la prima riguarda la ...

L'Esodo estivo e il pieno del carburante : +8 - 30€ per il gasolio e +6 - 75€ per la benzina : Con l'arrivo del caldo, si è registrato un esodo di automobilisti non indifferente e, di conseguenza, l'applicazione delle accise relative al carburante sta gravando in maggior misura su chi, per raggiungere il mare o il luogo dove trascorrera' le vacanze, si trova costretto a fare un pieno. Per quanto constatato negli ultimi giorni, il Codacons ha deciso di denunciare tali rincari, rendendo note le percentuali degli aumenti per benzina e ...

Esodo estivo : stangata da 540 milioni sugli automobilisti per il caro benzina : Il prossimo Esodo estivo è alle porte e come gia' accaduto in passato porta con sé una stangata da 540 milioni di euro per gli italiani che si stanno per mettere in viaggio per le vacanze. A denunciare la situazione è l'associazione a tutela dei consumatori Codacons: l'aumento di prezzo dei carburanti è imminente e l'importo stimato dagli analisti dell'associazione assomma in sé i rincari programmati sia per quanto riguarda la benzina che per ...

