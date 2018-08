Esodo | Coldiretti Ixè | 21 milioni in viaggio per le vacanze di agosto

meteoweb.eu

: New post: ESODO: COLDIRETTI/IXÈ, 21 MLN IN VIAGGIO PER VACANZE DI AGOSTO - Newsinunclick : New post: ESODO: COLDIRETTI/IXÈ, 21 MLN IN VIAGGIO PER VACANZE DI AGOSTO - CorrNazionale : Stime Codacons: rispetto a 10 anni fa il giro d’affari generato dalle #vacanze estive degli italiani cresce del +18… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Sono 21gli italiani inper concedersi almeno un giorno di vacanza fuori casa nel mese dinell’estate 2018. È quanto emerge da una analisi/Ixe’ divulgata nel primo giorno dell’estate da bollino nero in cui è prevista il maggiorsulle strade per le partenze delle. Quest’anno sembra dunque essere confermata – sottolinea la– l’abitudine, tutta nazionale, di concentrare le partenze nel mese di, che è di gran lunga il più gettonato dell’estate. Complessivamente – precisa la– si registra un aumento dell’1% degli italiani inche nell’88% dei casi hanno scelto di rimanere nei confini nazionali. A differenza del passato quasi la metà degli italiani in vacanza (49%) ha scelto la prenotazione on line che ha raggiunto il massimo storico di sempre, secondo l’indagine/Ixe’ dalla quale ...