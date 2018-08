Escursionista sorpreso dal buio in un bosco | soccorso

meteoweb.eu

Sorpreso dal temporale: escursionista salvato sul monte Pramaggiore

(Di sabato 4 agosto 2018) Undi 49 anni di Fonte di Asolo (Treviso) ma originario della Val Pesarina in provincia di Udine è stato recuperato nella notte dalAlpino di Forni Avoltri dopo essere rimasto bloccato nelin Val Pesarina,dall’arrivo delal rientro da un’escursione mentre cercava funghi. Le ricerche sono scattate in serata intorno alle 23.00 su chiamata dei parenti che lo aspettavano a casa in Val Pesarina e che non lo hanno visto rientrare. La sua auto è stata presto individuata lungo la strada della valle nei pressi della chiesetta Culzei da dove nasce una traccia di sentiero non segnato che raggiunge il Rifugio De Gasperi. Il gestore del rifugio e alcuni scout accampati a Passo Siera – che lo avevano visto all’ora di pranzo e in serata mentre rientrava a valle – hanno consentito di restringere l’area di ricerca. ...