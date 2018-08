Escape room | tornei e magia fantasy | a Milazzo torna il Dragon Fest

Ladro tenta di derubare una Escape room - ma rimane intrappolato. Costretto a chiamare la polizia : Nessuno vorrebbe mai rimane re intrappolato in una escape room , ovvero in una di quelle stanze da gioco in cui i partecipanti devono trovare una via d'uscita attraverso enigmi e indovinelli. Nessuno vorrebbe mai rimane re rinchiuso là dentro, figuriamoci un Ladro . È quanto, però, è accaduto ad un malvivente americano, incappato per sbaglio in una camera del genere e Costretto poi a chiamare - lui stesso - la polizia per ...

È in arrivo a Londra una Escape room a tema Sherlock - ideata dai creatori della serie Steven Moffat e Mark Gatiss : Forse Sherlock non tornerà in tv per un po' con nuovi episodi, visto che su una eventuale quinta stagione non si sa ancora nulla, ma per i fan della serie c'è in serbo qualcosa di ben più grande, visto che a breve potranno letteralmente vivere un caso come se fossero in un episodio della serie britannica. Sherlock: The Game is Now è una escape room che arriverà a Londra il prossimo ottobre, che si preannuncia come un'esperienza totalmente ...