Esame Roma | | 30 senza lode

Stadio di Roma - RiEsame accoglie ricorso : obbligo di firma per Civita : Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita Continua a leggere L'articolo Stadio di Roma, Riesame accoglie ricorso:obbligo di firma per Civita proviene da NewsGo.

Stadio Roma - il RiEsame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : "Palozzi mi chiedeva soldi, a Civita ho fatto solo un favore". Questa la confessione di Parnasi ai pm sullo scandalo esploso con l'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Ma secondo il Tribunale del ...

Inchiesta stadio Roma - RiEsame : "Civita non andava arrestato. Palozzi resta ai domiciliari" : Obbligo di firma per l'ex assessore regionale, confermata invece la misura restrittiva per l'ex vicepresidente del Consiglio regionale. Venerdì gip ha negato scarcerazione a Parnasi

Stadio Roma - il RiEsame : l'ex assessore Pd Civita non andava arrestato : Michele Civita n on doveva essere arrestato. È quanto sostiene il Tribunale del Riesame che ha accolto una istanza presentata dai difensori dell' ex assessore regionale del Pd indagato nell'inchiesta ...

Stadio della Roma - restano in carcere i manager di Euronova. Tribunale RiEsame respige istanze di scarcerazione : No alla libertà. Il Tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori dei quattro manager della società del gruppo Parnasi, Eurnova, arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata al progetto del nuovo Stadio della Roma. restano pertanto in carcere Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori dell’imprenditore. La settimana scorsa la gip Maria Paola Tomaselli disposto i ...

Stadio della Roma. restano in carcere i manager di Euronova. Tribunale RiEsame respige istanze di scarcerazione : No alla libertà. Il Tribunale del Riesame ha respinto le istanze di scarcerazione presentate dai difensori dei quattro manager della società del gruppo Parnasi, Eurnova, arrestati nell’ambito dell’inchiesta legata al progetto del nuovo Stadio della Roma. restano pertanto in carcere Gianluca Talone, Simone Contasta, Giulio Mangosi, Nabor Zaffiri, collaboratori dell’imprenditore. La settimana scorsa la gip Maria Paola Tomaselli disposto i ...

Stadio Roma : il RiEsame conferma carcere per 4 collaboratori Parnasi : Sono nove in tutto le persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta. Le accusate sono, a vario titolo, di associazione a delinquere, corruzione, traffico di influenze, frodi fiscali, finanziamenti ...