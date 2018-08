Eric Dane | l euro ex euro Dottor Bollore euro di Grey euro s Anatomy è in Italia

Eric Dane - l'ex "Dottor Bollore" di Grey's Anatomy è in Italia : Vip di tutto il mondo scelgono l'Italia per le vacanze estive. L'ultimo in ordine di apparizione su i social è Eric Dane . L'attore amEricano che è conosciuto per essere stato il celeberrimo Dottor ...

Eric Dane - l'ex dottor Bollore di Grey's Anatomy - è in Italia : Sono passati ben sei anni da quando Eric Dane ha deciso di abbandonare il ruolo che lo ha reso famoso, ma i fan di Grey's Anatomy non hanno mai dimenticato l'affascinante chirurgo plastico Mark Sloan. Era l'ottava stagione quando un disastro aereo colpì parte del team di chirurghi dell'allora Seattle Grace Hospital. In quell'occasione persero la vita Lexie Grey, l'eterno amore di Mark Sloan, ed in to alle ferite riportate proprio il personaggio ...

Eric Dane protagonista del nuovo telefilm della HBO 'Euphoria' : Eric Dane, l'attore quarantacinquenne noto al grande pubblico per aver interpretato il chirurgo plastico Mark Sloan in Grey's Anatomy [VIDEO], si appresta ad iniziare un nuovo progetto. La serie che lo ha visto protagonista per ben cinque anni, The Last Ship, si concludera' quest'estate, ma Eric tornera' subito al lavoro: l'attore è stato, infatti, appena ingaggiato per girare l'episodio pilota di una nuova serie drammatica intitolata Euphoria ...