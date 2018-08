Erdogan risponde a Trump | Congeleremo i beni dei ministri Usa

ilgiornale

: RT @colvieux: La #Turchia di #Erdogan risponde alle minacce di #Trump. Ma @matteosalvinimi che tanto ammira i dittatorelli sovranisti le pa… - monn60 : RT @colvieux: La #Turchia di #Erdogan risponde alle minacce di #Trump. Ma @matteosalvinimi che tanto ammira i dittatorelli sovranisti le pa… - PiramideRossa : RT @colvieux: La #Turchia di #Erdogan risponde alle minacce di #Trump. Ma @matteosalvinimi che tanto ammira i dittatorelli sovranisti le pa… - smilypapiking : RT @colvieux: La #Turchia di #Erdogan risponde alle minacce di #Trump. Ma @matteosalvinimi che tanto ammira i dittatorelli sovranisti le pa… -

(Di sabato 4 agosto 2018) Sale la tensione fra Turchia e Stati Uniti e Recep Tayyipalle sanzioni Usa che hanno colpito idi Giustizia e Interno di Ankara. Come riporta l'agenzia di stampa Anadolu, il presidente turco ha annunciato che disporrà il "congelamento dei" contro il segretario americano alla Giustizia e il segretario all'Interno.La contromossa è arrivata dopo che Washington ha annunciato, mercoledì scorso, le sanzioni aidel governo turco per il caso del pastore americano Andrew Brunson. L'uomo, arrestato in Turchia nel 2016 e ora agli arresti domiciliari, è "vittima di una detenzione ingiusta" secondo il governo Usa. Così, l'amministrazione di Donaldha disposto il blocco deidi proprietà dei dueturchi che sono sotto la giurisdizione statunitense. Oltre a questo, è scattato il divieto ai cittadini americani di avviare transazioni con i due ...