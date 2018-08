Energia | stop al mercato tutelato? No | solo un rinvio

Energia - stop al mercatao tutelato? No - solo un rinvio : Lo stop al regime di maggior tutela dei mercati energetici, condizione nella quale si trova ancora la maggioranza delle famiglie italiane che non ha ancora scelto piani tariffari sul mercato libero, ...

Energia - slitta al 2020 lo stop al regime di tutela : Emendamento al decreto Milleproroghe approvato in Commissione Affari Istituzionali del Senato. L'approvazione di Palazzo Madama è prevista per lunedì

Bollette Energia : dal 2019 bisogna cambiare operatore - stop al mercato tutelato : Una novita' che riguarda tutte le famiglie italiane è quella relativa alla chiusura del mercato della maggior tutela per quanto concerne le forniture di luce, gas e acqua nelle abitazioni. Per quanti sono abituati a ricevere la bolletta della luce, da parte di Enel Servizio Elettrico, dal 1° luglio 2019 tutto cambiera'. Tutti gli utenti infatti dovranno scegliere un nuovo gestore del servizio di energia elettrica e lo stesso varra' anche per le ...