Energia . Il mercato libero slitta a luglio 2020 : Novità per i consumatori italiani. slitta a luglio 2020 lo stop definitivo ai mercati energetici di maggior tutela, con la

Energia - Péruzy : "Il fine delle nuove tutele è potenziare la fiducia nel mercato" : 'Quando parliamo di strumenti di tutela, in realtà stiamo parlando di sostegno alla fiducia . fiducia nel mercato e tra i soggetti che lo animano. E' necessaria, quindi, una maggiore conoscenza dei ...

Bollette Energia : dal 2019 bisogna cambiare operatore - stop al mercato tutelato : Una novita' che riguarda tutte le famiglie italiane è quella relativa alla chiusura del mercato della maggior tutela per quanto concerne le forniture di luce, gas e acqua nelle abitazioni. Per quanti sono abituati a ricevere la bolletta della luce, da parte di Enel Servizio Elettrico, dal 1° luglio 2019 tutto cambiera'. Tutti gli utenti infatti dovranno scegliere un nuovo gestore del servizio di energia elettrica e lo stesso varra' anche per le ...