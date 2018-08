E' stata una goliardata | ne siamo dispiaciuti - Foto

Ambiente : una tartaruga liuto avvistata al largo di Ischia : Un esemplare di tartaruga liuto, caratteristico per la macchia rosa a forma di liuto al centro della testa, è stato avvistato lo scorso 25 luglio dai ricercatori di Oceanomare Delphis Onlus a 4 miglia dall’isola di Ischia nell’ambito del progetto di monitoraggio di cetacei ‘Ischia Dolphin Project’. Si tratta di un evento raro, subito segnalato al Centro Ricerche Tartarughe Marine della stazione zoologica Anton Dohrn. La ...

Terni - neonato abbandonato davanti al supermercato : arrestata una ternana di 27 anni : Terni Una storia di ignoranza e disperazione. Sulla vicenda del neonato abbandonato c'è stata una svolta poche ore fa. Dopo un lungo interrogatorio è finita ai domiciliari una ragazza ternana di di 27 ...

Franco Battiato - risponde la famiglia : 'Una prognosi sull'Alzheimer non è stata mai fatta' : Qualche giorno fa, Roberto Ferri aveva pubblicato un post che rivelava in maniera sottintesa e delicata lo stato di salute dell'amico Franco Battiato. Su Facebook, infatti ha postato una bellissima poesia dal finale a prima vista evidente, proprio dedicata al grande cantautore siciliano, i cui versi fanno riferimento ad uno dei suoi brani più famosi, La Cura. Ci hai fatto danzare, riflettere ed anche sorridere e giocare punendo i cattivi e il ...

Bimba italiana muore nelle Filippine dopo essere stata punta da una #medusa #jellyfish : Aveva sette anni, Gaia Trimarchi, quando è stata punta da una medusa mentre raccoglieva conchiglie sulla spiaggia. Si trovava sull’isola di Sabitang Laya, nelle Filippine insieme alla sua famiglia e ha avuto uno choc anafilattico mortale. Molte le polemiche dopo la morte della piccola bambina cresciuta al Portuense, bravissima nuotatrice ed abile atleta del circolo sportivo Fitness Sporting Club 2016. Si trovava insieme al papà italiano ...

Perché Lucifer è stato cancellato? Fox spiega i motivi : “È stata una dura decisione” : Dopo aver spiegato i motivi per cui Netflix ha deciso di salvare (e quindi di rinnovare) Lucifer per una quarta stagione, il network Fox ha invece espresso le ragioni dietro la cancellazione della serie. La notizia è arrivata a maggio, proprio prima che andasse in onda il finale di stagione, che ha lasciato i fan con l'amaro in bocca, dato che si è concluso con un grosso cliffhanger. Da allora è iniziata un'enorme campagna social al grido di ...

Bari a De Laurentiis - Lotito : 'E' stata una scelta politica!' : Quella del sindaco è stata una scelta politica. Anche per il Bari ci ho messo la faccia, costituendo una società. C'è rammarico per un comportamento che non ritengo adeguato al mio ruolo. Ero qui ...

Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni ai bus Atac a Roma : “È stata una ragazzata” : Morgan ospita le scuse di Anna Lou dopo i danni causati ai bus Atac di qualche giorno fa. La figlia di Marco Castoldi e Asia Argento aveva portato testimonianza della sua decisione con un video che ha condiviso su Instagram e che ha immediatamente fatto il giro del web. In queste ore, la giovane ha quindi voluto scusarsi pubblicamente con tutti coloro ai quali abbia arrecato danno, con una lunga lettera apparsa sulla pagina ufficiale di ...

La Cina creerà una piattaforma professionale per la mercatizzazione dei capitali statali : ... ottimizzare la disposizione del capitale statale ed elevare la competitività industriale, mentre per quanto riguarda i settori importanti e chiave concernenti la sicurezza statale e l'economia ...

Una medaglia Fields - il cosiddetto “Nobel della matematica” - è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia : La medaglia Fields, considerata il premio più prestigioso nel mondo della matematica, è stata rubata a Caucher Birkar, un professore di Cambridge, un’ora e mezzo dopo che l’aveva ricevuta, mercoledì a Rio de Janeiro, in Brasile. Birkar è una delle The post Una medaglia Fields, il cosiddetto “Nobel della matematica”, è stata rubata un’ora e mezza dopo la cerimonia appeared first on Il Post.

Su Facebook è spuntata una reazione a forma di... aeroplano. Ma è già stata rimossa : Facebook, ecco l'emoji ad aeroplanino Gli utenti di Facebook sono rimasti sbalorditi dopo essere venuti a conoscenza di una misteriosa emoji. Nel social network più famoso al mondo, infatti, è spuntata all'improvviso una nuova 'reazione', somigliante ad un piccolo aeroplano. Normalmente, le emoji di reazione di Facebook permettono di mostrare quanto si è felici o ...

Amanda Lear : "Non sarei stata una brava mamma. Fare dei figli in questo periodo è da irresponsabili" : “Non penso che sarei stata una brava mamma e sono del parere che mettere al mondo dei figli in questo periodo sia da irresponsabili”. Ne è convinta Amanda Lear, che in una lunga intervista rilasciata a Chi ammette di non aver mai desiderato di diventare madre. “Chi fa il mio stesso lavoro non può avere figli. L’idea che mio figlio debba essere sballottato da una parte all’altra, per seguire i miei capricci, non mi è mai sembrata la cosa ...