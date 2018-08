E’ quasi sera

Programmi TV di stasera - sabato 21 luglio 2018. Su Rai1 Un Paese quasi perfetto : Un Paese quasi perfetto Rai1, ore 21.25: Un Paese quasi perfetto Film di Massimo Gaudioso del 2016, con Fabio Volo, Silvio Orlando. Prodotto in Italia. Durata: 92 minuti. Trama: Pietramezzana, un borgo sperduto nelle Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi abitanti, trascinati dal vulcanico Domenico non demordono e, non appena intravedono nell’apertura di una fabbrica la soluzione a tutti i loro guai, si attivano affinché il progetto vada ...

