Donna sparita da una settimana nel Bresciano | i carabinieri aprono un' idagine

Donna sparita - marito non risponde a gip : ANSA, - BRESCIA, 09 GIU - Si è avvalso della facoltà di non risponde re Abdelmjid El Biti, il 50enne marocchino accusato di aver ucciso a Brescia l'ex moglie connazionale, Suad Allou, e di averne ...

Brescia - il mistero della Donna sparita in un sacco : arrestato l'ex marito / FOTO : Brescia, 8 giugno 2018 - Per gli inquirenti si tratterebbe di un nuovo uxoricidio maturato in famiglia. A uccidere Souad Allou, marocchina di 29 anni e madre di due bimbi di 3 e 9 anni, all'interno ...