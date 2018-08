Donald Trump dà dello “scemo” a LeBron James | botta e risposta tra il presidente Usa e la

Così la Germania di Angela Merkel è diventata il «punchball» preferito di Donald Trump : La Germania è diventata il capro espiatorio preferito di Trump, l'incarnazione di tutto ciò che egli disprezza a proposito di Nato, commerci globalizzati e immigrazione. E il sacco da pugilato contro il quale preferisce sferrare tutti i suoi pugni è Angela Merkel, la cancelliera tedesca da tempo alle redini della Germania. Malgrado le loro divergenze in fatto di commerci, Nato e immigrazione, Berlino e Washington dovranno trovare il ...

Duro botta e risposta tra LeBron James e Donald Trump : Considerato uno dei migliori cestisti di tutti i tempi, LeBron James ha vinto tre titoli Nba e due medaglie d'oro alle Olimpiadi.Dopo aver militato nei Cleveland Cavaliers e nei Miami Heat, da poco è ...

LeBron James contro Donald Trump : 'Divide il Paese'. Lui lo insulta - : In un'intervista alla Cnn, la star mondiale del basket ha accusato il presidente di alimentare le divisioni razziali Negli Stati Uniti. La risposta, tagliente, è arrivata via Twitter

Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James : Ha detto che un giornalista di CNN – «l'uomo più stupido della televisione» – lo ha fatto sembrare intelligente, «e non è facile» The post Donald Trump ha dato dello scemo a LeBron James appeared first on Il Post.

Usa-Ue - Trump best friend di Conte Chiude a Macron - freddo con Merkel Così Donald prova a scardinare l'Ue : Trump accoglie Conte a Washington come un grande amico: 'siamo entrambi outsider'. Duro invece con Macron, dialogante con Merkel. Ecco il piano di The Donald per scardinare l'Ue Segui su affaritaliani.it

Donald Trump - un supporter del governo del cambiamento : Riguadagniamo la stima e la fiducia della prima economia del mondo occidentale e consolidiamo una sincera alleanza e uno storico legame commerciale, puntando anche sull'export." Dei 31 miliardi di ...

CONTE-TRUMP - INCONTRO ALLA CASA BIANCA/ Vertice Usa-Italia - The Donald al miele : "Siamo Paesi gemelli" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'INCONTRO bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 08:11:00 GMT)

CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA/ The Donald : "Ue segua l'Italia sui migranti. Siamo amici" : CONTE-TRUMP ALLA CASA BIANCA: clima disteso nell'incontro bilaterale Italia-Usa a Washington. Intesa sulla politica dei migranti e sulla gestione del dossier Libia nel Mediterraneo. (Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 21:57:00 GMT)

Il premier Conte arriva a Washington per incontrare Donald Trump : ... dalla partita sui dazi commerciali a quella delicatissima della realizzazione della Tap, il gasdotto che in Italia qualcuno vorrebbe far diventare una sorta di merce di scambio politica per bloccare ...

Il premier Conte incontra Donald Trump - ecco di cosa parleranno : (Foto: Lapresse) Il premier Giuseppe Conte incontrerà alle 12:00 (le 18:00 in Italia) di lunedì 30 luglio il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alla Casa Bianca. Dopo la classica firma del Libro degli ospiti, Trump aprirà la porta dello Studio ovale a Conte per il colloquio previsto e, verso le 14:00 (le 22:00 italiane) ci sarà una conferenza stampa. Prende così corpo l’invito che Trump aveva rivolto a Conte lo scorso 9 giugno, ...

Donald - affidami la Libia. Conte a Washington da Trump : Giuseppe Conte è arrivato a Washington per l'atteso incontro con Donald Trump. Fonti di Palazzo Chigi spiegano all'Ansa che il premier si presenta consapevole del ruolo di "facilitatore" che l'Italia può assumere nei rapporti - non semplici in questa fase - tra Usa ed Europa, e forte del ruolo di leadership che l'amministrazione Trump riconosce all'Italia nel processo di stabilizzazione della Libia.Il premier ricorderà al ...

Donald Trump vuole ricandidarsi per le elezioni del 2020 : L'America di Trump, effettivamente, è un Paese con un'economia in crescita . E la rielezione è un evento abbastanza comune nella storia politica d'Oltreoceano.

Ma Donald Trump è colluso - squilibrato o ha una strategia? : Ma la storia, anche quella americana più recente, insegna che l'economia può mutare di segno quando meno te lo aspetti e che da sola a volte non basta per mantenere saldamente in mano il potere. Si ...

L’ex avvocato di Trump : “Donald sapeva dell’incontro con i russi in campagna elettorale” : Donald Trump sapeva in anticipo dell'incontro alla Trump Tower di New York nel corso del quale i russi avrebbero dovuto offrire alla sua campagna presidenziale materiale compromettente su Hillary Clinton. La rivelazione arriva dall'ex avvocato personale del tycoon M pronto a testimoniare davanti al procuratore Robert Mueller.Continua a leggere