DOMENICA GRAN FINALE PER LECCE PIZZA VILLAGE IN PIAZZA MAZZINI

Non solo Mara Venier - a DOMENICA In tornerà un grande assente : ecco tutte le novità : FUNWEEK.IT - Cominciano finalmente a trapelare alcuni indizi sulla nuova versione di Domenica In targata Mara Venier. Per diverso tempo si era rumoreggiato che al fianco della mitica Zia Mara ci...

Non solo Mara Venier - a DOMENICA In tornerà un grande assente : tutte le novità della nuova edizione : Cominciano finalmente a trapelare alcuni indizi sulla nuova versione di Domenica In targata Mara Venier. Per diverso tempo si era rumoreggiato che al fianco della mitica Zia Mara ci fosse Cristiano ...

Gradara - sabato e DOMENICA un Assedio al Castello ancora più grande : Tra gli spettacoli e le animazioni in programma: le giullarate del buffone di corte, sfilate di cortei storici al suono di tamburi e chiarine, esibizioni e laboratori di danza medievale e ...

Con Targatocn alla scoperta dei tantissimi eventi di questa DOMENICA "Made in Granda" : Nella settimana del Marchesato Opera Festival , MOF, , dal 15 al 21 luglio, anche i musei di Saluzzo saranno luogo di concerti e spettacoli musicali. Info a saluzzo@coopculture.it Partirà sabato 14 ...

Con Targatocn alla scoperta dei tantissimi eventi di questa DOMENICA "Made in Granda" : Nella settimana del Marchesato Opera Festival , MOF, , dal 15 al 21 luglio, anche i musei di Saluzzo saranno luogo di concerti e spettacoli musicali. Info a saluzzo@coopculture.it Partirà sabato 14 ...

Ascolti TV | DOMENICA 8 luglio 2018. Miami Beach 13.31% - il Gp di Gran Bretagna 10.87%. Solo l’8.51% per Poldark : Carlo Vanzina Su Rai1 Miami Beach ha conquistato 2.392.000 spettatori pari al 13.31% di share. Su Canale 5 Poldark ha raccolto davanti al video 1.461.000 spettatori pari all’8.51% di share. Su Rai2 Il Marito che non ho mai conosciuto ha catturato l’attenzione di 1.527.000 spettatori (8.36%). Su Italia 1 Io Sono Tu ha intrattenuto 1.034.000 spettatori con il 6.01% di share. Su Rai3 Delivery Man ha raccolto davanti al video 755.000 ...

Pasta - teatro e corse "pazze" : ecco gli eventi di questa nuova DOMENICA "made in Granda" : Pepino nell'area spettacoli di via Parco Robinson, Roata Rossi . Serralunga d'Alba ospiterà dalle 18.30 " Madamina il catalogo è questo": ascolti mozartiani sotto il castello, mentre Steve Hackett si ...

Ecco tutti gli eventi della prima DOMENICA di luglio in Granda : musica - arte e sagre : Questa vetrina a livello internazionale mostra spettacoli cistercensi e teatrali accompagnati da ballerini di danza contemporanea. Il Festival, aumentando la sua fama, è divenuto negli anni uno dei ...

DOMENICAli : "Gran momento - solo la classifica non sorride alla Ducati" : ... dal 20 al 22 luglio a Misano, sarà uno show che attirerà i ducatisti da ogni parte del mondo con eventi, feste, parata in moto, spettacoli, concerti e gare in pista con i piloti Ducati MotoGP e ...

Tra birra e circo - la Granda si scalda con gli eventi della prima DOMENICA di estate : Come ogni inizio di fine settimana TargatoCn offre una rapida carrellata di alcuni degli eventi più significativi della nostra provincia: - Mirabilia entra nel vivo domenica con 14 spettacoli a ...

Migranti - Angela Merkel : "Dal vertice di DOMENICA a Bruxelles nessuna soluzione" : Le reazioni "Finalmente vedo un'Italia rispettata in Europa e nel mondo. Continui così presidente Giuseppe Conte!". Così su Twitter il vicepremier e ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, ...

Migranti : a 16 il vertice Ue DOMENICA : ANSA, - BRUXELLES, 22 GIU - "L'invito del presidente Juncker" alla riunione di domenica a Bruxelles sui Migranti "è aperto a tutti. Inizialmente siamo partiti con un gruppo di otto e adesso sono 16 ...

Migranti : a 16 il vertice Ue DOMENICA : ANSA, - BRUXELLES, 22 GIU - "L'invito del presidente Juncker" alla riunione di domenica a Bruxelles sui Migranti "è aperto a tutti. Inizialmente siamo partiti con un gruppo di otto e adesso sono 16 ...

Migranti - Ue : 16 Paesi a summit DOMENICA : 14.10 "L'invito del presidente Juncker" alla riunione di domenica a Bruxelles sui Migranti "è aperto a tutti. Inizialmente siamo partiti con un gruppo di otto e adesso sono 16 quelli che hanno mostrato interesse" a parteciparvi. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea. "Ai primi otto Paesi si sono aggiunti altri otto -ha precisatoNessuno è escluso, tutti sono invitati a questo processo in corso e nessuno è obbligato a parteciparvi. ...