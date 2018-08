Domani cala il sipario sul Pollino Music Festival | PMF

Goletta Verde arriva in Calabria : da Domani a Roccella Jonica : A provocare effetti nefasti non solo sull'ecosistema e sulla biodiversità ma anche sulla salute dei consumatori e sull'economia del Paese vi è pure la pesca di frodo: la Calabria si piazza al quinto ...

Scienza : Domani dalla Calabria il lancio della Sonda Near Space EOS : Il Progetto EOS Space Project realizzato all’interno del Percorso di Alternanza Scuola Lavoro presso l’Istituto Tecnico Industriale “A.Russo” di Nicotera (VV) e che ha coinvolto la classe IV A indirizzo Meccanica e Meccatronica, ha riguardato la progettazione e la realizzazione di una Sonda stratosferica per il lancio in sicurezza fino a quaranta km di altitudine, di attrezzature scientifiche per la ricerca a grandi altezze e il successivo ...