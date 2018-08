Dl Dignità | oltre 700 emendamenti presentanti nelle commissioni del Senato 

Nel decreto Dignità sanatoria per oltre 43mila maestre elementari : La commissione Lavoro della Camera ha approvato l’emendamento dei relatori che retrocede dal tempo indeterminato al contratto a termine fino al 30 giugno 2019 le assunzioni disposte nel frattempo...

Il decreto Dignità divide l'Inps. Il presidente del consiglio di vigilanza : "Boeri va oltre i suoi compiti istituzionali" : "Non c'è nessun disegno politico da parte di Tito Boeri contro questa maggioranza. S'intrometteva e criticava pure quando c'era Renzi. In questo bisogna riconoscergli coerenza. Lui ritiene che dalla postazione di presidente dell'Inps sia legittimato a fare proposte. Non si accorge che va oltre, che entrando nel dettaglio finisce per confliggere con scelte che sono della politica". A dirlo è Guglielmo Loy, presidente del consiglio ...

Caos contratti a termine : col dl Dignità oltre 8mila posti in meno : Si addensano nubi nere sul decreto Dignità presentato in pompa magna dal ministro per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio. Adesso che iniziano a uscire le cifre effettive, sembra proprio che lemisure varate dal capo pentastellato non aiutino affatto a sviluppare l'economia del Belpaese. Anzi, rischiano di affossarla mandando in fumo una caterva di posti di lavoro. Dalla relazione tecnica del provvedimento firmato ieri sera dal capo dello Stato, ...

La Dignità è anche potersi curare. Oltre al lavoro va tutelata la salute : Il governo ha appena approvato il decreto Dignità. Bene. L’intento è, a condizioni economiche invariate, quello di ridurre la flessibilità dell’impiego della mano d’opera, condizione che nel Jobs act era necessaria ad accrescere il vantaggio d’impresa. La Dignità di chi lavora contro la redditività dell’impresa. Confindustria, ed altri, non solo si sono dichiarati contrari, ma ci hanno avvertito che in ragione delle leggi capitalistiche o se ...

CGIA - con il Decreto Dignità risparmi per oltre un miliardo di euro : Teleborsa, - Prevista in settimana l'approvazione del primo provvedimento sul lavoro del nuovo governo. Il Decreto dignità , superato il vaglio delle Commissioni parlamentari, si appresta ora ad ...

