Discarica a cielo aperto in via Campagna Vecchia | chi deve provvedere?

Maugliani : no discarica Roma? Montanari preferisce Discarica cielo aperto : Maugliani: sarà gioia di topi e cinghiali Roma – Di seguito quanto affermato da Rocco Maugliani, segretario Pd della provincia di Roma. “L’assessore Pinuccia Montanari dice no a una discarica di servizio a Roma? Evidentemente ritiene sia giusto che la città continui ad essere quella discarica a cielo aperto in cui si è trasformata ultimamente. Per la gioia di topi e cinghiali”. “Noi non permetteremo che ...