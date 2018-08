Diretta Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv | bronzo per Elena Di Liddo!

Diretta/ Europei nuoto Glasgow 2018 streaming video e tv : oro per Simona Quadarella! : DIRETTA Europei nuoto vasca lunga Glasgow 2018: info streaming video e tv della seconda giornata di gare nella capitale scozzese, oggi sabato 4 agosto.(Pubblicato il Sat, 04 Aug 2018 18:15:00 GMT)

LIVE Nuoto - Europei 2018 in Diretta : Simona Quadarella vuole vincere! Federica Pellegrini nella 4×200 sl mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare degli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow. Un day-2 con tanti spunti. Vedremo l’esordio di Gregorio Paltrinieri in vasca, nei 1500 stile libero ed un primo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk, vittorioso ieri nella finale dei 400 sl. Per Greg un test prima della finale in cui sarà importante verificare la propria condizione. Nelle finali in programma, Simona ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in Diretta. Russia Campionessa - Italia sesta in rimonta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo. Sulla carta sembra profilarsi un duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in Diretta : Elia Viviani domina lo scratch dell’omnium! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in Diretta. Duello Russia-Francia per l'oro - Italia nelle retrovie : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero ...

LIVE Ginnastica - Europei 2018 : Finale a squadre in Diretta. Duello Russia-Francia per l’oro - Italia spensierata per divertirsi : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Finale a squadre degli Europei 2018 di Ginnastica artistica. All’SSE Hydro di Glasgow si assegnano le prime medaglie seniores, la gara regina che misura il valore di un intero movimento è indubbiamente quella più attesa del programma e oggi non mancherà lo spettacolo. Sulla carta sembra profilarsi un Duello stellare tra Russia e Francia per la conquista del titolo: le Campionesse in carica si ...

LIVE Canottaggio - Europei 2018 in Diretta : 4 agosto - prime finali. Italia - è caccia alle medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla terza giornata di gare degli Europei di Canottaggio: dopo due giorni di batterie, ripescaggi e semifinali, oggi si assegnano i primi titoli agli Europei di Canottaggio: ci attende una giornata piena di regate. Stamattina, a partire dalle 10.30 ora Italiana e fino alle 14.00, spazio a semifinali, Finali B e Finali A di 13 delle 17 specialità che assegneranno medaglie. Si inizia con le semifinali alle ore 11.00. Buon ...

LIVE Ciclismo su pista - Europei 2018 in Diretta : 4 agosto - Elia Viviani per tornare a splendere nell’omnium : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Ciclismo su pista di Glasgow (Gran Bretagna). Sarà un’altra giornata ricca di emozioni al Sir Chris Hoy Velodrome, dove si assegneranno i titoli in quattro specialità. L’Italia dopo l’oro e l’argento dei quartetti, cercherà di aumentare il proprio bottino e punterà in particolare su Elia Viviani. Il campione olimpico tornerà a gareggiare nel “suo” omnium e proverà ...