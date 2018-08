Di Maio : al Mise aperti 144 tavoli crisi - 189mila i lavoratori : Roma, 18 lug., askanews, - Sono 144, al 30 giugno di quest'anno, i tavoli di crisi aperti presso il ministero dello Sviluppo economico. Ammontano a 189mila i lavoratori coinvolti. Lo ha detto il ...

Camera : mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise : Roma, 10 lug. (AdnKronos) – E’ stata fissata per mercoledì 18 luglio alle ore 10, l’informativa urgente al ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, sui tavoli di crisi al Mise. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. L’informativa è stata chiesta da Forza Italia. L'articolo Camera: mercoledì 18 Di Maio in aula su tavoli crisi Mise sembra essere il primo su Meteo Web.

Di Maio : i tavoli sui migranti antipasto di quello che avverrà a quelli dell'economia : Il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro ha annunciato: «Entro questa settimana nomineremo il capo di Cassa Depositi e Prestiti»

Commercio - Di Maio : sì ai tavoli sul popolo dei "senza domeniche" e sulle false coop : ROMA - Tornano finalmente ad accendersi le luci sul popolo invisibile dei 'senza domeniche '. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, incalzato dai lavoratori e dai ...

Di Maio : 'sullo stadio un grande equivoco'. Casaleggio e cena con Lanzalone : 'tavoli diversi' : Il vicepremier si dice 'tranquillo' sull'inchiesta sul nuovo stadio della Roma che ha portato all'arresto di 9 persone. Davide Casaleggio precisa: io non mi occupo di nomine -

Ue : Di Maio - ai tavoli dialogo e fermezza per ottenere margini per investimenti : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Il nostro obiettivo è di andare ai tavoli europei per ottenere i margini necessari per fare investimenti in Italia e portare avanti le riforme strutturali”. Ad affermarlo a ‘In Mezz’Ora’ su Rai 3 è il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, Luigi di Maio sottolineando che “non sto dicendo che tutti i soldi di cui abbiamo bisogno proverranno ...

Governo - Di Maio : “Vogliamo andare ai tavoli europei per ottenere i margini di bilancio a cui l’Italia ha diritto” : “Il ministro dell’Economia Tria, nello spiegare i nostri punti, ha rappresentato la linea economica di questo Governo. Il nostro obiettivo – e per questo motivo abbiamo chiamato anche Savona e Moavero nel Governo – è ottenere margini per fare investimenti in Italia e fare riforme strutturali anche dal punto di vista del fisco. Ovviamente non tutto dovrà venire da lì, c’è anche la spending review da fare, il piano ...

Di Maio - parlamentari a tavoli crisi : ANSA, - ROMA, 7 GIU - Luigi Di Maio 'riapre' i tavoli di crisi aziendale al Mise ai parlamentari del territorio , di maggioranza e opposizione, superando così un atto di indirizzo dell'allora ministra ...

Di Maio : "Ai tavoli di crisi anche parlamentari" : Roma, 7 giu. - , Adnkronos, - Una circolare interna al Mise per prevedere la partecipazione di parlamentari ai tavoli di crisi. Ad annunciarlo è il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, ...

Lavoro - la prima direttiva di Di Maio : “Parlamentari locali potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale” : Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Luigi Di Maio firma la sua prima direttiva: d’ora in poi anche i parlamentari potranno partecipare ai tavoli di crisi aziendale che riguardano il proprio territorio. “Ho fatto una circolare che consente ai parlamentari del territorio di stare vicino ai lavoratori e ai datori di Lavoro durante le trattative”, ha detto il capo politico del M5s dopo aver incontrato i lavoratori FedEx e ...

Da Tim ad Alitalia e da Ilva a Fedex La grana Fiat a Pomigliano Oltre 160 tavoli di crisi per Di Maio : Carlo Calenda ha lasciato a Luigi Di Maio un’eredità pesante: 162 tavoli di crisi che coinvolgono 180 mila lavoratori italiani. Quel che è peggio, perdurando l’assenza di un piano competitività per il sistema Italia, a queste crisi potrebbero sommarsi nuovi esuberi per Telecom Italia-Tim, le banche e forse il gruppo Fiat Chrysler Automobiles, dopo la decisione di uscire dal segmento “di massa” per ...