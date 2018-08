Di Maio | ' Tav? Il ministro francese capisce i miei dubbi'

Di Maio : tavoli per Tecnowind - Whirlpool : 19.15 tavoli dedicati sul territorio, per affrontare le crisi di Tecnowind, Jp Industries e Whirlpool. Lo ha annunciato il ministro del Lavoro, Di Maio, inaugurando una scuola dell'infanzia a Fabriano, ricostruita dopo il sisma. "Sono ben consapevole del fatto, come ha detto la commissaria per la ricostruzione De Micheli, che questo territorio riparte anche mantenendo gli insediamenti produttivi qui e attraendone altri", ha osservato. "Lo ...

Bruno Le Maire incontra Luigi Di Maio : "Legittimi i suoi interrogativi sulla Tav". Passi avanti su Fincantieri : "Gli interrogativi di Luigi Di Maio" sulla Tav Torino-Lione "non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività davanti ai contribuenti. Perciò aspettiamo la posizione ufficiale del governo italiano, siamo pazienti". Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, parlando ai giornalista dopo gli incontri con Luigi Di Maio e ...

Tav - Di Maio accetta la sfida : "Pronti al referendum" : Di Maio raccoglie la sfida sulla Tav. "Chiamparino vuole fare un referendum, noi non ci sottrarremo", ha dichiarato il vicepremier parlando alla trasmissione Omnibus, sottolineando che non autorizzerà mai "un'opera che si faccia con poliziotti in assetto antisommossa e fili spinati". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico ha poi ribadito la posizione del M5s: "Non siamo contro la Tav in generale, ma il punto è la Torino Lione che ...

ILVA - SCONTRO AL TAVOLO DEL MISE/ Sindaco Melucci vs Di Maio : “chiarezza o noi saremo in trincea” : ILVA, polemica sul TAVOLO MISE con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti", ma non mancano critiche da parte anche del sindacato, come nel caso della Fiom(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 12:00:00 GMT)

Ilva : vertice con Di Maio al ministero - al tavolo 62 sigle : Roma, 30 lug., askanews, - È in corso al ministero dello sviluppo economico il tavolo inter-istituzionale sull'Ilva di Taranto. All'incontro sono presenti 62 sigle tra sindacati, enti locali e altre ...

Tutto esaurito al tavolo Ilva. Di Maio : "Ci tenevo a far vedere il piano Mittal a tutti" : tavolo affollatissimo al Ministero dello Sviluppo sul futuro dell'Ilva. Sono presenti i rappresentanti di 62 sigle per la presentazione della proposta migliorativa di ArcelorMittal per il gruppo siderurgico. Al tavolo sono presenti sindacati, enti locali - ma non c'è il sindaco di Taranto, per protesta - associazioni ambientali e di cittadini."So bene che questa procedura può sembrare inusuale - ha detto il ministro dello Sviluppo ...

Ilva - Bentivogli : “Tavolo con Di Maio? Solo 2 ore - è happening pre feriale”. Emiliano : “Assenza sindaco Taranto? Lo sostituiamo” : Al Mise sono state convocate 62 associazioni per il tavolo con Luigi Di Maio sul caso Ilva. Prima dell’incontro, il malumore di Marco Bentivogli (Fim Cisl): “Fate voi i vostri conti: è un incontro di due ore con 62 associazioni e quattro componenti per ogni associazione, significa che l’azienda presenterà l’addendum, il ministro commenterà e poco altro”. Alle 12 di lunedì 30 luglio, infatti, il ministro del Lavoro e allo ...

