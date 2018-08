Di Maio Non si ferma Altri tagli sulle pensioni d’oro

Di Maio e Salvini - l’indagine su Paolo Savona non è un ‘atto dovuto’. Ma giusto e necessario : Nessuna meraviglia di fronte alla notizia della iscrizione del professor Paolo Savona (e dei vertici di Unicredit) nel registro degli indagati della procura di Campobasso per presunto reato di usura bancaria per fatti relativi al periodo (dal 2005 al 2013) in cui il ministro era presidente della banca. E soprattutto, contrariamente a quanto ripetuto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio, non è un “atto dovuto”, è un atto giusto e necessario! Perché ...

Fascismo - Fontana : «Abroghiamo la legge Mancino». Salvini : non è priorità. No di Di Maio e Conte : Lorenzo Fontana, in un post su facebook, propone l'abrogazione della legge Mancino ma l'uscita del ministro per la Famiglia non riscuote i consensi sperati nel governo. Se per Salvini,...

MINISTRO FONTANA : "ABROGARE LEGGE MANCINO"/ "Razzismo arma ideologica" : Conte-Di Maio - "non è nel contratto" : Razzismo, MINISTRO FONTANA "abroghiamo la LEGGE Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"

Razzismo - Legge Mancino : Fontana vuole abolirla. No da Di Maio. Conte : «Non è nel contratto» : «Abroghiamo la Legge Mancino, che in questi anni strani si è trasformata in una sponda normativa usata dai globalisti per ammantare di antifascismo il loro Razzismo anti-italiano». Lo...

Razzismo - Ministro Fontana “Arma ideologica - abrogare Legge Mancino”/ M5S - Di Maio frena "Non è nel contratto" : Razzismo, Ministro Fontana “abroghiamo la Legge Mancino": il testo contro episodi di nazifascismo e violenze razziali, cosa prevede. Pd, "Governo sempre più nero"(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 16:07:00 GMT)

Di Maio : “Abolizione legge Mancino non è nel contratto di governo”. Salvini : “Non è priorità” : Sull'abolizione della legge Mancino, proposta dal ministro Fontana, è intervenuto anche il vicepremier Luigi Di Maio: "La legge Mancino per me deve rimanere dov'è. Le pensioni d'oro invece devono scomparire alla velocità della luce".Continua a leggere

Rai - Berlusconi : "Se ripropongono Foa non lo voteremo" | Di Maio : "Intesa o altro nome" : Bocciato il nome di Foa per la presidenza della Rai in Commissione Vigilanza: i voti favorevoli sono stati 22 (sotto il previsto quorum di 27), una scheda bianca. Salvini insiste, M5s apre anche a un nuovo nome se non verrà raggiunta l'intesa con le minoranze su Foa

Foa - Berlusconi chiude a Salvini : 'Fi non lo rivoterà'. Di Maio cerca un compromesso : Silvio Berlusconi prende duramente posizione contro Salvini in riferimento alla possibile di una riproposizione del nome di Marcello Foa come presidente della Rai : 'È stato appurato che l'eventuale ...

Di Maio : 'Il razzismo esiste e finalmente fa notizia - ma il governo non lo fomenta' : In Italia c'è un problema di razzismo, inutile negarlo. Episodi come quelli delle ultime settimane [VIDEO] si sono verificati anche in passato e, probabilmente, nell'ambito di uno scontro politico in atto che ha come tema centrale l'immigrazione, risaltano maggiormente ai 'disonori' della cronaca. Ad ogni modo, il negazionismo messo in atto da soggetti beceri che popolano i social network è da condannare. Siamo dinanzi ad un problema e non ...