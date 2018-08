Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...

Camping river - Di Maio difende lo sgombero : “Legittimo e pacifico - non c’è nessuno scontro” : Luigi Di Maio difende lo sgombero in atto al Camping river, il campo nomadi in via tenuta Piccirilli a Roma, avviato nonostante la sospensiva fino a venerdì della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Di fronte alle denunce delle associazioni, Di Maio ha replicato: “Abbiamo sentito la polizia locale che smentisce qualsiasi tipo di scontro, è uno sgombero pacifico. E sì, lo ritengo legittimo questo sgombero”, ha tagliato corto il ...

Salvini-Di Maio : con Tria nessuno scontro - nella manovra giù tasse e stop vincoli Ue : Dal G20 di Buenos Aires il ministro dell'Economia ribadisce l'intenzione del governo italiano di muoversi all'interno dei limiti di bilancio necessari per conservare la fiducia dei mercati -

Di Maio dice che non c'è nessuno scontro con il ministro Tria : Roma, 23 lug., askanews, - Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio 'coraggiosa'. Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Di Maio : con Tria nessuno scontro. Ue - conquistare flessibilità : Il ministro: «Non chiediamo la luna, ma lo stesso trattamento che hanno avuto altri Stati membri negli scorsi anni. Non vedo contrapposizioni». Poi il commento su Marchionne: «Preoccupati ma investiremo sul settore dell’auto

Marchionne - Di Maio : «Nessuno scontro con Tria - margini Ue di flessibilità da conquistare» : Non c'è nessuna contrapposizione con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Lo ha assicurato il vicepremier Luigi Di Maio, sottolineando di attendersi una legge di bilancio «coraggiosa». Secondo il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro, che ...

Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva. Ma alla Camera non c'è nessuno (o quasi) : Banchi della Lega vuoti, solo due deputati 5 Stelle. alla Camera il ministro del Lavoro Luigi Di Maio risponde all'interpellanza urgente sull'Ilva, a seguito della lettera dell'Anac sulle criticità nella vendita ad ArcelorMittal. Ma, davanti a sé, Di Maio non ha quasi nessun deputato. A vedere le immagini della diretta video e le foto pubblicate su Twitter dal dem Filippo Sensi, gli onorevoli si contano su due mani.Scusate, non ...

Ilva - Di Maio : "Non ho intenzione di far scappare nessuno" : "Non ho intenzione di far scappare nessuno ma non vogliamo prostrarci davanti a chiunque si venga a prendere lo stabilimento. Ho chiesto ad ArcelorMiittal controproposte migliorative che possano ...

DL DIGNITÀ - DI Maio CONTRO BOERI/ “Via da Inps? Valuteremo. Decreto? Non voglio licenziare nessuno” : Decreto DIGNITÀ, Di MAIO e Tria: “Cerchiamo la manina”. Nota congiunta dei due ministri: “Nessuna accusa al Mef, stipe Inps sono discutibili”. La replica e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:39:00 GMT)

Dl dignità - Di Maio : 'Ok al ritorno dei voucher - ma nessuno spazio agli abusi' : "Se i voucher possono servire a settori come l'agricoltura e il turismo per specifiche competenze, allora ben vengano". Lo afferma il ministro del Lavoro Luigi Di Maio presentando le linee guida dei ...

Di Maio corregge Savona : nessuno pensa di uscire dall'euro : Il governo non pensa a far uscire il Paese dall'euro ma l'Italia dà 20 miliardi all'Ue e vuole 'ottenere risultati'. Lo ha affermato il ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, ...

“È la svolta”. Sondaggi elettorali : ecco il dato che nessuno si aspettava. A meno di un mese dall’insediamento del governo - lo scoop su Salvini e Di Maio : I Sondaggisti continuano ad interrogare gli italiani sulla tenuta del nuovo governo e sul grado di soddisfazione dopo le prime misure annunciate. Nonostante l’ipotesi di un voto politico anticipato sia al momento piuttosto remota, i Sondaggi elettorali tengono banco perché per la prima volta, da quando si è insediato il governo Lega-M5S, non concordano sulle intenzioni di voto per i due contendenti il titolo di “prima forza politica”. Se ...

“Nessuno poteva immaginarlo”. Di Maio e Salvini - la notizia a sorpresa : Il nuovo governo Conte, frutto dell’alleanza tra Di Maio e Salvini dopo i risultati delle ultime elezioni, si è da poco insediato ma sta già dividendo gli italiani in rete, scatenando come sempre in questi casi reazioni contrastanti. La domanda che in molti si stanno facendo in queste ore è: come avranno preso gli elettori la “strana alleanza” tra i due partiti? Stando alle rilevazioni effettuate da Swg per la La7 e da ...

M5s - Di Maio frena le proteste : “Subalterno a Lega? Nessuno me lo ha detto”. E a Salvini : “Saviano? Obiettivo è contratto” : Basta “piagnistei”. Una volta arrivati al governo, serve cambiare “il Paese, non il Movimento 5 Stelle”. Pochi avvertimenti, da parte di Luigi Di Maio, di fronte ai gruppi pentastellati riuniti alla Camera dei deputati per l’assemblea congiunta. Ma quanto basta per sedare subito l’insofferenza da parte dell’ala ortodossa nei confronti del leader. Per stroncare le accuse di subalternità alla Lega. Così ...