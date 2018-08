Legge di bilancio - Di Maio : “Nessuno strappo con Ue - ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insieme” : “Il nostro obiettivo è farle insieme nella Legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l’Unione europea sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione della spesa pubblica”. Lo ha detto il vice premier Luigi Di Maio a proposito della Flat tax e del reddito di cittadinanza da realizzare nella Legge di bilancio, intervenendo in diretta Facebook da Fabriano dove ha inaugura la Scuola ...

Di Maio : "Flat tax e reddito cittadinanza insieme" : "Il nostro obiettivo è farle insieme nella legge di bilancio e porteremo avanti tutte le politiche di dialogo sia con l'Unione europea, sia tutte le politiche di spending review e di riorganizzazione ...

Tav - il ministro francese Le Maire : 'Legittimi gli interrogativi di Di Maio - parliamone insieme' : 'Gli interrogativi di Luigi Di Maio sulla Tav Torino-Lione non mi scioccano, sono legittimi e li rispetto. È un progetto che costa diversi miliardi di euro di cui bisogna garantire la redditività ...

Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora insieme /Video - vacanza a Maiorca : il chiarimento delle Bimbe : Andrea Damante e Giulia De Lellis non si nascondono più! Su Instagram arriva la story che li mostra insieme in aereo, pronti per volare a Maiorca....(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:30:00 GMT)

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS ANCORA INSIEME /Video - in aereo per Maiorca : il web dalla parte della coppia : ANDREA DAMANTE e GIULIA De LELLIS non si nascondono più! Su Instagram arriva la story che li mostra INSIEME in aereo, pronti per volare a Maiorca....(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 21:10:00 GMT)

Andrea Damante e Giulia De Lellis ancora insieme /Video - in aereo per Maiorca : la coppia non si nasconde più! : Andrea Damante e Giulia De Lellis non si nascondono più! Su Instagram arriva la story che li mostra insieme in aereo, pronti per volare a Maiorca....(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:30:00 GMT)

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti. L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra essere il ...

Voucher : Di Maio a Coldiretti - scriviamo norma insieme : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – ‘Se i Voucher sono così importanti, l’unica cosa che vi chiedo e’ di scrivere la norma insieme per fare in modo che non si sfrutti né un giovane, né un meno giovane”. Così il ministro per il Lavoro e per lo Sviluppo economico Luigi Di Maio parlando davanti alla platea dell’assemblea della Coldiretti.L'articolo Voucher: Di Maio a Coldiretti, scriviamo norma insieme sembra ...

Luigi Di Maio e Lino Banfi a pranzo insieme / Foto - dopo Jerry Calà un nuovo "fan" per il vicepremier? : Il ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha postato su Instagram una Foto che lo ritrae a tavola con il celebre comico pugliese, Lino Banfi. Un nuovo fan per lui?(Pubblicato il Tue, 10 Jul 2018 16:21:00 GMT)

Di Maio : 'su riders lavoriamo insieme - ma niente ricatti. I giovani prima di tutto' : Una prima bozza del 'decreto dignità' promesso dal vicepremier introduce anche il divieto di retribuzione a cottimo - Domani alle 14.00 il Ministro del Lavoro nonché vicepremier Luigi DI Maio ...

Di Maio : 'Lavoriamo insieme su rider - non accetto ricatti' : "Ho la volontà di favorire la crescita di nuove attività legate alla gig economy ma ho il dovere di tutelare i ragazzi che lavorano in questo settore. I riders sono il simbolo di una generazione ...

Video di Roberto Saviano ne Il Supplente insieme a Mara Maionchi : la prima puntata in anteprima su RaiPlay : Il Video di Roberto Saviano ne Il Supplente è già disponibile su RaiPlay in anteprima assoluta. Saranno proprio il papà di Gomorra e Mara Maionchi i protagonisti della prima puntata del nuovo "esperimento" che Rai2 ha registrato ormai settimane fa e la cui messa in onda è slittata di settimana in settimana fino ad oggi. Il programma dovrebbe andare in onda proprio dal 13 giugno prossimo (contro una nuova puntata serale di Avanti un altro su ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - Franco Bechis : 'Perché sono costretti a girare sempre insieme' : L'effetto è quello delle coppie celebri dei film comici: Stanlio e Olio, Gianni e Pinotto, Totò e Peppino... e ora appunto Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Per essere che fino a qualche mese fa i due ...

MARCHIONNE PUNGE DI Maio - “NON USA FIAT”/ Video - Governo con Fca sulle auto elettriche : "Investimenti insieme" : MARCHIONNE PUNGE Di MAIO: "non usa Fiat". Governo M5s-Lega con Fca sul capitolo auto elettriche, "investimenti insieme" commenta il ministro al Lavoro.(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 13:29:00 GMT)