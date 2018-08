Di Maio | Flat tax e reddito cittadinanza insieme nella Legge di Bilancio

blogo

: Legge di bilancio, Di Maio: “Nessuno strappo con Ue, ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insiem… - fattoquotidiano : Legge di bilancio, Di Maio: “Nessuno strappo con Ue, ma dialogo incisivo. Flat tax e reddito di cittadinanza insiem… - RaiNews : Avvio di #redditodicittadinanza e #FlatTax nella manovra. È l'accordo raggiunto dopo due ore a Palazzo Chigi al ver… - fattoquotidiano : Di Maio: “Le emergenze? Sono tasse e povertà No a strappi con l’Ue sui conti, ma dialogo” #4Agosto #FattoQuotidiano -

(Di sabato 4 agosto 2018) Luigi Diquesta mattina ha partecipato all'inaugurazione della Scuola dell'infanzia di via Don Petruio a Fabriano (Ancona), la prima ricostruita dallo Stato nelle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017; una scuola progettata con una struttura portante in legno, dotata di impianti ispirati ai principi del risparmio energetico.Diha parlato anche degli obiettivi principali del Governo in materia economica, come latax edi. Ieri il Ministro Tria, dopo un vertice di governo sulladi, aveva diffuso una nota esprimendo la sua soddisfazione "per l’accordo sulle linee del quadro programmatico proposte, che confermano la compatibilità tra gli obiettivi digià illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme contenute nel programma di governo in tema ditax edi".Diha ribadito la linea d'azione del ...