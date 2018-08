Di Maio | faremo causa a Mura

Di Maio : “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” : Di Maio: “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” “Il tema dei voucher se deve essere reintrodotto per sfruttare di… L'articolo Di Maio: “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” proviene da Essere-Informati.it.

Dl dignità - Di Maio : “Reintroduzione voucher? Faremo muro contro lo sfruttamento dei giovani” : “Il tema dei voucher se deve essere reintrodotto per sfruttare di nuovo la gente troverà un muro in cemento armato del M5S, se invece vogliamo discutere della ragione per cui erano nati i voucher, per specifici lavori, che non sono a rischio sfruttamento e che richiedono un tipo di pagamento quotidiano e specifico non abbiamo mai detto d’esser contrari, anzi è nel contratto di governo, ma non permetteremo nessuna forma giuridica ...

Rider - Luigi Di Maio : “Faremo un contratto collettivo nazionale con salario minimo orario” : Di Maio ha riferito sull'incontro che si è svolto oggi al minitero, con i rappresentanti dei lavoratori, delle piattaforme digitali di food deliveroo, e dei sindacati: "L'obiettivo può essere il raggiungimento del primo contratto colettivo nazionale per i Rider in Europa".Continua a leggere

Salvini : faremo un censimento sui rom - quelli italiani purtroppo ce li dovremo tenere. Di Maio si smarca : se è incostituzionale non si può fare : «Al Ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos». Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, leader della Lega, parlando a TeleLombardia. Salvini ha parlato di «una ricognizione sui rom in Italia per vedere chi, come, quanti», ossia «rifacendo quel...

Rider - Di Maio incontra le aziende : “Al via il tavolo per contratto e garantire tutele. Se fallirà - faremo la legge” : “Apriremo un tavolo con Rider e aziende sulle tutele per i lavoratori, se il tavolo andrà male faremo una legge”. Così il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con gli amministratori delegati delle aziende come Foodora, Just Eat, Domino’s Pizza, Deliveroo e Glovo. “L’incontro è andato molto bene – ha rivendicato Di Maio – abbiamo discusso del fatto che questi ragazzi devono ...

Alleanza Salvini e Di Maio - si può fare : "Faremo realizzare contratto di governo" : Per la parlamentarizzazione della crisi istituzionale è solo questione di ore. Dopo l'incarico a Cottarelli per la formazione del...