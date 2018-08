Di Battista sprona M5s su Tap e Tav | Opere inutili

agi

(Di sabato 4 agosto 2018) Ora "sono libero di fare quello che voglio", anche "di pungolare il Movimento". Alla vigilia dei suoi 40 anni, che compie oggi e che festeggia in Messico a Puerto Escondido, Alessandro Di, posta un video su Facebook e incita il Movimento ad andare avanti lungo la sua strada, dritto come un "treno", ribadendo anche "i no sani" che sono stati detti e sui quali M5s ha preso i voti. Per l'ex parlamentare pentastellato Tap e Tav sono". "Abbiamo fatto battaglie importanti contro il Tap, contro il Tav,del tutto, sulla legge anti corruzione, a sostegno dei cittadini , dei risparmiatori, contro i monopoli, la bancocrazia. Coraggio questo è il momento di spingere mica possiamo lasciarci distrarre dalle dichiarazioni" come "oggi sul razzismo".